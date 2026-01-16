Accu telescopische heggenschaar PHG 18-45 Battery
De PHG 18-45 telescopische heggenschaar met uitbreidingsinzetstuk maakt een ladder overbodig bij het snoeien van hoge hagen. De instelbare trimmerkop biedt de flexibiliteit om verschillende haagvormen te knippen.
Wanneer de heg naar de hemel reikt, moet de tuinman dat ook doen. Dat is waar de accu-aangedreven PHG 18-45 heggenschaar op steel van pas komt - met een bereik tot 4 meter. Zonder de noodzaak van een ladder, kan de gebruiker zijn/haar rug recht houden terwijl elk gedeelte van de heg in de perfecte vorm wordt gebracht. De snoeikam zorgt ervoor dat de afgesnoeide taken op de grond in plaats van in de heg vallen. De verstelbare trimmerkop kan tot 115 graden worden gekanteld voor ergonomisch gebruik in elke werkpositie. Het betekent ook dat de trimmer tijdens het knippen gelijkmatig langs de bovenkant van de heg kan worden geleid. De schouderriem verdeelt het gewicht op de meest effectieve manier om arm- en schouderpijn tijdens langere klussen te voorkomen. Het voorste gedeelte van het diamantgeslepen mes heeft een zaagfunctie, zodat zelfs dikkere takken met gemak kunnen worden gesneden. De heggenschaar wordt ook geleverd met een mesbeschermkap om schade aan vloeren, gebouwen of aan het mes zelf te voorkomen. Dankzij het geïntegreerde ophangoog kan hij worden opgehangen in een garage of schuur zonder te veel ruimte in te nemen.
Kenmerken en voordelen
Verlengsteel
- Om gemakkelijk hoge heggen te knippen. Met snelsluiting en ruimtebesparende opslag.
Verstelbare snoeikop
- Met keuze uit vier kantelhoekopties tot 115 ° voor het knippen van een grote verscheidenheid aan verschillende haagvormen.
Snoeikam
- De afgesnoeide takken vallen handig vóór in plaats van in de heg.
Zaagfunctie
- Kan zelfs door dikkere takken snijden dankzij de geïntegreerde zaagfunctie.
Schoudergordel
- De optimale gewichtsverdeling om de armen van de gebruiker te ontlasten tijdens lange klussen.
Diamantgeslepen mes
- Het mes zorgt voor een precieze snede en consistent nette snijresultaten.
Ergonomisch ontworpen greep
- Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt het comfortabel om vast te houden, zelfs bij langere klussen.
Veiligheidscircuit
- Het veiligheidscircuit voorkomt onbedoeld starten van de heggenschaar.
Controlebescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met geïntegreerd ophangoog voor praktische opberging aan de muur.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Met LCD-display (met resterende gebruiksduur, oplaadtijd en capaciteit) en Real Time Technologie.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan ook worden gebruikt in andere 18 V-platformapparaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Hoek snoeikop (°)
|115
|Type snijblad
|Gestanst, diamantgeslepen
|Blade snelheid (snedes/min)
|2700
|drijfveer
|Borstelmotor
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Hegbreedte: 1 m, horizontaal gesnoeid
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mesbeschermer
- Snoeikam
- Verlengsteel
- Schoudergordel
Uitvoering
- Zaagfunctie
- Controlebescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
Accessoires
Reserveonderdelen PHG 18-45 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.