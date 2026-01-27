MFL 2-18
De multifunctionele lamp op accu brengt licht in de duisternis waar dat nodig is. Inclusief powerbankfunctie voor het opladen van elektronische apparaten, zoals smartphones of tablets.
De handige multifunctionele lamp op een 18V accu van het Kärcher accuplatform zorgt voor betere lichtomstandigheden overal waar meer licht nodig is, of het nu voor werk of vrije tijd is. Met twee helderheidsniveaus en maximaal 280 lumen kan de lamp worden aangepast aan verschillende toepassingen. De flexibel draaibare lampkop heeft twee scharnieren om het licht precies daar te richten waar het nodig is. Dankzij het draaghandvat is de acculamp gemakkelijk te verplaatsen. Te gebruiken als powerbank voor nog meer functionaliteit: kleine elektronische apparaten zoals smartphones of tablets kunnen via één USB-A- en één USB-C-poort worden opgeladen. De USB-activeringsknop voorkomt stand-by-stroom wanneer de USB-poorten niet in gebruik zijn. Na 30 seconden zonder dat er een apparaat is aangesloten, schakelen de USB-poorten uit, zodat de accu niet voortijdig leegraakt.
Kenmerken en voordelen
Twee helderheidsniveausDe helderheid kan worden aangepast aan de toepassingssituatie, afhankelijk of maximale helderheid of gedimd licht gewenst is. Maximale lichtopbrengst van 280 lumen.
Flexibele draaibare lampkop met twee scharnierenHet licht kan vanuit elke hoek worden gericht voor een optimale verlichting, ongeacht de positie van de acculamp.
Geïntegreerde powerbank1 × USB-A en 1 × USB-C. Kan worden gebruikt om kleine elektronische apparaten zoals smartphones of tablets op te laden wanneer er geen stroomaansluiting beschikbaar is.
Comfortabele draaggreep
- Compact formaat, gemakkelijk mee te nemen.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Het apparaat kan worden gevoed door elke 18 V Kärcher accu.
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Helderheidsniveaus
|2
|Lichtstroom (lm)
|max. 280
|USB-A-uitgangsvermogen (A)
|0,5
|USB-C-uitgangsvermogen (A)
|2
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|100 x 102 x 199
Uitvoering
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- USB-A-poort
- USB-C-poort
Videos
Toepassingen
- Zolder
- Kelder
- Werkplaats
- Balkons
- Terrassen
- Onderweg: De WFP 12 is ook ideaal voor gebruik in campers, caravans of vakantiehuisjes
- Tent/kampeeruitrusting
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen MFL 2-18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.