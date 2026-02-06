Accu grastrimmer LTR Battery 18-30 Set
Een echte alleskunner: de accu-aangedreven LTR 18-30 grastrimmer is ergonomisch ontworpen voor comfortabel werken, bereikt gemakkelijk elke hoek en garandeert scherpe, schone gazonranden. Incl. accu en snellader.
De accu-aangedreven LTR 18-30 grastrimmer is een echte alleskunner. Met zijn gedraaide snijlijn garandeert de trimmer een precieze snede en zorgt hij voor goede resultaten in hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De lijn wordt altijd op de perfecte lengte ingesteld dankzij de automatische lijnaanpassingsfunctie. De snijkantfunctie zorgt ervoor dat de trimmer schone, scherpe randen langs paden en terrassen achterlaat. De kantelhoek is ook eenvoudig aan te passen voor het snoeien van gras onder laaghangende obstakels. Onbedoelde schade aan bloemen en bomen in de buurt wordt voorkomen door de uitklapbare plantenbeschermer te gebruiken. Zowel de telescopische handgreep als de in hoogte verstelbare handgreep zorgen voor een ergonomische rechtopstaande werkpositie. Een accu en een snellader worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt snijysteemDe snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Snijden van randenDraaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
Verstelbare trimmerkopErgonomische trimoplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbeschermer
- Beschermt planten tegen schade bij het snoeien langs bloemperken en dicht bij bomen.
Telescopisch handvat
- Past zich aan de lengte van de individuele gebruiker aan. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en blessures voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Rubberen handvat voor een veilige grip en extra comfort.
- In hoogte verstelbare handgreep voor twee handen. Voor een ergonomische werkhouding.
Automatische draadverlenging
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Handige beschermhoes
- De beschermhoes beschermt de gebruiker tegen afsnijdsels van rondvliegend gras.
- Door de opzetsteunen is het eenvoudig om de trimmer opzij te zetten wanneer je even pauze neemt van het werk.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Strimmer snijder
|Maaikop met draad
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Snelheidsregeling
|Nee
|Snelheid (tpm)
|7800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|44 / 83
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gazonrand
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu snellader (1 stuk)
Uitvoering
- Spoel
- Plantbeschermer
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Videos
Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LTR Battery 18-30 Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.