Accu grastrimmers

LTR 18-25 Battery (Set)

De LTR 18-25 Battery past ergonomisch in je hand, heeft een snoeidiameter van 25 cm, bereikt zonder moeite alle hoeken en moeilijk te bereiken plekken in en rond de tuin en trimt de grasranden met precisie.

Accuspanning: 18 V

Snoeidiameter: 25 cm

Snoeisnelheid: 9.500 tr/min

Trimmerlijn dikte: 1,6 mm

Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 600 m



* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij gebruik 18V 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze grastrimmer. De maximale capaciteit per accu is dan 300 m.