Accu grastrimmers
Accu-grastrimmers van Kärcher zijn echte allrounders in de tuin. Ze produceren niet alleen een zuivere snede aan de rand van het gazon, ze zijn ook bijzonder goed in het bereiken van hoeken en krappe plekken. Het ergonomische ontwerp van de handgreep zorgt ervoor dat gebruikers een comfortabele houding behouden die hun rug te allen tijde beschermt.
LET OP: Alleen de grastrimmers met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.
BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.
You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild.
Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.
Automatische aanpassing van de trimmerdraad.
De gedraaide trimmerdraad zorgt voor een precieze snit.
Optioneel gebruik van snoeischaarbladen voor veeleisende taken.
Bijzonderheden
18 V Kärcher Accuplatform
LTR 18-25 Battery (Set)
De LTR 18-25 Battery past ergonomisch in je hand, heeft een snoeidiameter van 25 cm, bereikt zonder moeite alle hoeken en moeilijk te bereiken plekken in en rond de tuin en trimt de grasranden met precisie.
Accuspanning: 18 V
Snoeidiameter: 25 cm
Snoeisnelheid: 9.500 tr/min
Trimmerlijn dikte: 1,6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 600 m
* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij gebruik 18V 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze grastrimmer. De maximale capaciteit per accu is dan 300 m.
LTR 18-30 Battery (Set)
Gemakkelijk het gras trimmen met de LTR 18-30. Zijn verstelbare hellingshoek maakt zelfs trimmen onder lage obstakels mogelijk.
Accuspanning: 18 V
Snoeidiameter: 30 cm
Snoeisnelheid: 7800 tr/min
Trimmerlijn dikte: 1,6 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 700 m
* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij gebruik 18V 5,0 Ah accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze grastrimmer. De maximale capaciteit per accu is dan 350 m.
36 V Kärcher Accuplatform
LTR 36-33 Battery (Set)
Met een krachtige 36 V accu en een maximale prestatie van 600 m gazonrand per acculading, is de LTR 36-33 de krachtpatser onder de Kärcher trimmers. Toch blijft dit toestel ergonomisch dankzij de schouderriem en het tweede handvat.
Accuspanning: 36 V
Snoeidiameter: 28-33 cm
Snoeisnelheid: 7000 tr/min
Trimmerlijn dikte: 2,0 mm
Maximale prestatie per oplaadbeurt*: 1200 m
* Maximale prestatie per oplaadbeurt bij gebruik 36V 5,0 Ah accu. De 36V 2,5Ah accu past ook op deze grastrimmer. De maximale capaciteit per accu is dan 600 m.