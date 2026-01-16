LTR 18-25 BATTERY
Ergonomisch in de hand, ultralicht en eenvoudig te bedienen: de op accu-aangedreven grastrimmer LTR 18-25.
LET OP: Deze grastrimmer wordt zonder accu en lader geleverd. De accu en lader zijn eventueel los te bestellen. Uiteraard kan ook gekozen worden voor het bestellen van de "LTR 18-25 Battery Set" waar de accu en lader zijn inbegrepen.
De accu-aangedreven grastrimmer LTR 18-25 is een geluidsarm en betrouwbaar apparaat. De gedraaide snijlijn is een bijzonder handige functie: niet alleen garandeert het een precieze snede, het bereikt ook elke hoek en spleet van de tuin moeiteloos. De lijn wordt automatisch aangepast om ervoor te zorgen dat deze altijd de ideale lengte heeft. Wat verder handig is, is de rand-snijfunctie. Deze maakt licht werk van het creëren van schone, scherpe randen langs paden en terrassen. De accu-grastrimmer is extreem licht van gewicht en het ontwerp maakt het zeer comfortabel om met twee handen vast te houden en te gebruiken. Let op: accu & lader niet inbegrepen
Kenmerken en voordelen
Efficiënt snijysteemDe snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Snijden van randenDraaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
lichtgewichtHet lage gewicht van het apparaat neemt het harde werk van het maaien van het gazon weg.
Automatische draadverlenging
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Ergonomisch ontworpen greep
- Comfortabele werkhouding die ook gemakkelijk op je rug ligt, dankzij het ontwerp met twee handen.
Handige beschermhoes
- De beschermhoes beschermt de gebruiker tegen afsnijdsels van rondvliegend gras.
- Door de opzetsteunen is het eenvoudig om de trimmer opzij te zetten wanneer je even pauze neemt van het werk.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijdiameter (cm)
|25
|Strimmer snijder
|Maaikop met draad
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Snelheidsregeling
|Nee
|Snelheid (tpm)
|9500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Gazonrand
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
Uitvoering
- Spoel
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Videos
Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LTR 18-25 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.