LTR 18-25 BATTERY

Ergonomisch in de hand, ultralicht en eenvoudig te bedienen: de op accu-aangedreven grastrimmer LTR 18-25. 

LET OP: Deze grastrimmer wordt zonder accu en lader geleverd. De accu en lader zijn eventueel los te bestellen. Uiteraard kan ook gekozen worden voor het bestellen van de "LTR 18-25 Battery Set" waar de accu en lader zijn inbegrepen.

De accu-aangedreven grastrimmer LTR 18-25 is een geluidsarm en betrouwbaar apparaat. De gedraaide snijlijn is een bijzonder handige functie: niet alleen garandeert het een precieze snede, het bereikt ook elke hoek en spleet van de tuin moeiteloos. De lijn wordt automatisch aangepast om ervoor te zorgen dat deze altijd de ideale lengte heeft. Wat verder handig is, is de rand-snijfunctie. Deze maakt licht werk van het creëren van schone, scherpe randen langs paden en terrassen. De accu-grastrimmer is extreem licht van gewicht en het ontwerp maakt het zeer comfortabel om met twee handen vast te houden en te gebruiken. Let op: accu & lader niet inbegrepen

Kenmerken en voordelen
Accu grastrimmer LTR 18-25 Battery: Efficiënt snijysteem
Efficiënt snijysteem
De snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Accu grastrimmer LTR 18-25 Battery: Snijden van randen
Snijden van randen
Draaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
Accu grastrimmer LTR 18-25 Battery: lichtgewicht
lichtgewicht
Het lage gewicht van het apparaat neemt het harde werk van het maaien van het gazon weg.
Automatische draadverlenging
  • Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Ergonomisch ontworpen greep
  • Comfortabele werkhouding die ook gemakkelijk op je rug ligt, dankzij het ontwerp met twee handen.
Handige beschermhoes
  • De beschermhoes beschermt de gebruiker tegen afsnijdsels van rondvliegend gras.
  • Door de opzetsteunen is het eenvoudig om de trimmer opzij te zetten wanneer je even pauze neemt van het werk.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
  • Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
  • Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
  • De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
  • Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
Snijdiameter (cm) 25
Strimmer snijder Maaikop met draad
Draad verlenging Automatisch
Geometrie van de trimmerdraad Gedraaid
Draaddiameter (mm) 1,6
Snelheidsregeling Nee
Snelheid (tpm) 9500
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Prestatie per acculading * (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Looptijd per acculading (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 1,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1184 x 296 x 386

* Gazonrand

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen

Uitvoering

  • Spoel
  • Extra handgreep
  • Draaibare trimmerkop
Videos
Toepassingen
  • Gazon
  • Gazonranden
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LTR 18-25 Battery 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.