Accu grastrimmer LTR Battery 18-25 Set
Ergonomisch in de hand, ultralicht en eenvoudig te bedienen: de op accu-aangedreven grastrimmer LTR 18-25.
De gedraaide snijlijn van de accu-aangedreven grastrimmer LTR 18-25 Battery Set garandeert maximale precisie bij het snijden van gras. Een betrouwbaar en stil apparaat dat moeiteloos alle hoeken en gaten van de tuin bereikt en schone en frisse grasranden langs paden en terrassen achterlaat dankzij de snijkantfunctie. De automatische lijnaanpassingsfunctie garandeert ook dat de lijn altijd de perfecte lengte heeft. De lichtgewicht constructie en het ontwerp maken het erg ergonomisch om met twee handen vast te houden en te bedienen. Een 18V accu en een lader worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt snijysteemDe snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Snijden van randenDraaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
lichtgewichtHet lage gewicht van het apparaat neemt het harde werk van het maaien van het gazon weg.
Automatische draadverlenging
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Ergonomisch ontworpen greep
- Comfortabele werkhouding die ook gemakkelijk op je rug ligt, dankzij het ontwerp met twee handen.
Handige beschermhoes
- De beschermhoes beschermt de gebruiker tegen afsnijdsels van rondvliegend gras.
- Door de opzetsteunen is het eenvoudig om de trimmer opzij te zetten wanneer je even pauze neemt van het werk.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijdiameter (cm)
|25
|Strimmer snijder
|Maaikop met draad
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Snelheidsregeling
|Nee
|Snelheid (tpm)
|9500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Gazonrand
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
Uitvoering
- Spoel
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Videos
Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden
Accessoires
Reserveonderdelen LTR Battery 18-25 Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.