LTR BATTERY 18-30

Een echte alleskunner: de accu-aangedreven LTR 18-30 grastrimmer is ergonomisch ontworpen voor comfortabel werken, bereikt gemakkelijk elke hoek en garandeert scherpe, schone gazonranden.

LET OP: Deze grastrimmer wordt zonder accu en lader geleverd. De accu en lader zijn eventueel los te bestellen. Uiteraard kan ook gekozen worden voor het bestellen van de "LTR18-30 Battery Set" waar de accu en lader wel zijn inbegrepen.

De accu-aangedreven LTR 18-30 grastrimmer garandeert nauwkeurige snedes dankzij de gedraaide snijlijn, bereikt gemakkelijk alle hoeken en gaten in de tuin en de snijkantfunctie laat scherpe, schone gazonranden langs paden en terrassen achter. Al die tijd wordt de lijn automatisch aangepast om de perfecte lijnlengte te garanderen. De kantelhoek is ook eenvoudig aan te passen voor het snoeien van gras onder laaghangende obstakels. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onopzettelijke schade aan bloemen en bomen in de buurt. Het ergonomische ontwerp van de telescopische handgreep en de in hoogte verstelbare handgreep staan garant voor comfortabel werken.

Kenmerken en voordelen
Accu grastrimmer LTR Battery 18-30: Efficiënt snijysteem
Efficiënt snijysteem
De snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Accu grastrimmer LTR Battery 18-30: Snijden van randen
Snijden van randen
Draaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
Accu grastrimmer LTR Battery 18-30: Verstelbare trimmerkop
Verstelbare trimmerkop
Ergonomische trimoplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbeschermer
  • Beschermt planten tegen schade bij het snoeien langs bloemperken en dicht bij bomen.
Telescopisch handvat
  • Past zich aan de lengte van de individuele gebruiker aan. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en blessures voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
  • Rubberen handvat voor een veilige grip en extra comfort.
  • In hoogte verstelbare handgreep voor twee handen. Voor een ergonomische werkhouding.
Automatische draadverlenging
  • Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Handige beschermhoes
  • De beschermhoes beschermt de gebruiker tegen afsnijdsels van rondvliegend gras.
  • Door de opzetsteunen is het eenvoudig om de trimmer opzij te zetten wanneer je even pauze neemt van het werk.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
  • Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
  • Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
  • De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
  • Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
Snijdiameter (cm) 30
Strimmer snijder Maaikop met draad
Draad verlenging Automatisch
Geometrie van de trimmerdraad Gedraaid
Draaddiameter (mm) 1,6
Snelheidsregeling Nee
Snelheid (tpm) 7800
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Prestatie per acculading * (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Looptijd per acculading (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1325 x 312 x 315

* Gazonrand

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen

Uitvoering

  • Spoel
  • Plantbeschermer
  • Kantelverstelling
  • Extra handgreep
  • Draaibare trimmerkop
Accu grastrimmer LTR Battery 18-30
Videos
Toepassingen
  • Gazon
  • Gazonranden
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LTR Battery 18-30 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.