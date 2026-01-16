LTR BATTERY 18-30
Een echte alleskunner: de accu-aangedreven LTR 18-30 grastrimmer is ergonomisch ontworpen voor comfortabel werken, bereikt gemakkelijk elke hoek en garandeert scherpe, schone gazonranden.
LET OP: Deze grastrimmer wordt zonder accu en lader geleverd. De accu en lader zijn eventueel los te bestellen. Uiteraard kan ook gekozen worden voor het bestellen van de "LTR18-30 Battery Set" waar de accu en lader wel zijn inbegrepen.
De accu-aangedreven LTR 18-30 grastrimmer garandeert nauwkeurige snedes dankzij de gedraaide snijlijn, bereikt gemakkelijk alle hoeken en gaten in de tuin en de snijkantfunctie laat scherpe, schone gazonranden langs paden en terrassen achter. Al die tijd wordt de lijn automatisch aangepast om de perfecte lijnlengte te garanderen. De kantelhoek is ook eenvoudig aan te passen voor het snoeien van gras onder laaghangende obstakels. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onopzettelijke schade aan bloemen en bomen in de buurt. Het ergonomische ontwerp van de telescopische handgreep en de in hoogte verstelbare handgreep staan garant voor comfortabel werken.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt snijysteemDe snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Snijden van randenDraaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
Verstelbare trimmerkopErgonomische trimoplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbeschermer
- Beschermt planten tegen schade bij het snoeien langs bloemperken en dicht bij bomen.
Telescopisch handvat
- Past zich aan de lengte van de individuele gebruiker aan. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en blessures voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Rubberen handvat voor een veilige grip en extra comfort.
- In hoogte verstelbare handgreep voor twee handen. Voor een ergonomische werkhouding.
Automatische draadverlenging
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Handige beschermhoes
- De beschermhoes beschermt de gebruiker tegen afsnijdsels van rondvliegend gras.
- Door de opzetsteunen is het eenvoudig om de trimmer opzij te zetten wanneer je even pauze neemt van het werk.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Strimmer snijder
|Maaikop met draad
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Snelheidsregeling
|Nee
|Snelheid (tpm)
|7800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gazonrand
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
Uitvoering
- Spoel
- Plantbeschermer
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
- Gazon
- Gazonranden
