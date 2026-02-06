Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 1 Compact Battery
Kent geen grenzen: de WD 1 Compact Battery snoerloze nat- en droogzuiger van het 18 V accuplatform met speciale accessoires voor het reinigen van bijvoorbeeld het interieur van auto's. Accu niet inbegrepen.
De accu-aangedreven nat- en droogzuiger WD 1 Compact Battery zorgt dankzij accuvoeding voor maximale bewegingsvrijheid, kan worden gebruikt zonder stroomaansluiting en is bovendien extreem compact en licht. Afhankelijk van de gekozen 18 V accu (accu niet meegeleverd) werkt de nat- en droogzuiger 10 tot 20 minuten. Daarnaast heeft de WD 1 Compact Battery een robuuste kunststof opvangbak van 7 liter en een patroonfilter voor het gemakkelijk opzuigen van droog en kleine hoeveelheden nat vuil zonder het filter te hoeven vervangen. Verdere uitrustingskenmerken: De voor de stroming geoptimaliseerde zuigslang en speciale accessoires zoals spleetzuigmond en bekledingszuigmond leveren een beslissende bijdrage aan een optimale vuilopname en zorgen voor perfecte resultaten - bijvoorbeeld bij het reinigen van het auto-interieur. Praktisch is ook de flexibele rubberen band, waarmee de zuigslang ideaal kan worden vastgezet. Extra's zoals de blaasfunctie, het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem, de ergonomische handgreep en het opbergen van accessoires maken het werken met de WD 1 Compact Battery tot een waar genoegen. En dankzij de compatibiliteit met het 18 V accuplatform kunnen ook accu's van andere 18 V accuplatform apparaten in de WD 1 Compact Battery worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuMaakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Compact, mobiel ontwerpIndividueel en flexibel gebruik. Gemakkelijk te vervoeren.
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Speciale accessoires voor reinigen auto interieur
- Ideaal voor reinigen auto interieur
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische slangopberging
- Eenvoudig vast te maken aan de zuigslang voor transport door middel van de rubberen band.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opslag van accessoires.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|250
|Zuigkracht (W)
|60
|Vacuüm (mbar)
|max. 85
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|7
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|circa 10 (2,5 Ah) / circa 20 (5,0 Ah)
|geluidsniveau (dB(A))
|64
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 1.2 m
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Papieren filterzak: 1 Stuk(s), Twee-laags
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Voertuiginterieur
- Campers en caravans
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Hobbykamer
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen WD 1 Compact Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.