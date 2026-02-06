Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 1 Compact Battery

Kent geen grenzen: de WD 1 Compact Battery snoerloze nat- en droogzuiger van het 18 V accuplatform met speciale accessoires voor het reinigen van bijvoorbeeld het interieur van auto's. Accu niet inbegrepen.

De accu-aangedreven nat- en droogzuiger WD 1 Compact Battery zorgt dankzij accuvoeding voor maximale bewegingsvrijheid, kan worden gebruikt zonder stroomaansluiting en is bovendien extreem compact en licht. Afhankelijk van de gekozen 18 V accu (accu niet meegeleverd) werkt de nat- en droogzuiger 10 tot 20 minuten. Daarnaast heeft de WD 1 Compact Battery een robuuste kunststof opvangbak van 7 liter en een patroonfilter voor het gemakkelijk opzuigen van droog en kleine hoeveelheden nat vuil zonder het filter te hoeven vervangen. Verdere uitrustingskenmerken: De voor de stroming geoptimaliseerde zuigslang en speciale accessoires zoals spleetzuigmond en bekledingszuigmond leveren een beslissende bijdrage aan een optimale vuilopname en zorgen voor perfecte resultaten - bijvoorbeeld bij het reinigen van het auto-interieur. Praktisch is ook de flexibele rubberen band, waarmee de zuigslang ideaal kan worden vastgezet. Extra's zoals de blaasfunctie, het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem, de ergonomische handgreep en het opbergen van accessoires maken het werken met de WD 1 Compact Battery tot een waar genoegen. En dankzij de compatibiliteit met het 18 V accuplatform kunnen ook accu's van andere 18 V accuplatform apparaten in de WD 1 Compact Battery worden gebruikt.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 1 Compact Battery:
18 V Kärcher accu
Maakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 1 Compact Battery:
Compact, mobiel ontwerp
Individueel en flexibel gebruik. Gemakkelijk te vervoeren.
Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 1 Compact Battery:
Speciale patroonfilter
Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Speciale accessoires voor reinigen auto interieur
  • Ideaal voor reinigen auto interieur
  • Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
  • Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Praktische blaasfunctie
  • Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
  • Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische slangopberging
  • Eenvoudig vast te maken aan de zuigslang voor transport door middel van de rubberen band.
Praktische opbergruimte voor accessoires
  • Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opslag van accessoires.
"Pull & Push" sluitsysteem
  • Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
  • Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
Nominaal ingangsvermogen (W) 250
Zuigkracht (W) 60
Vacuüm (mbar) max. 85
Luchtverplaatsing (l/s) max. 22
Capaciteit vuilreservoir (l) 7
Materiaal reservoir Kunststof
Kleurcomponent Apparaatkop Geel Reservoir Geel
ID accessoires (mm) 35
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Looptijd per acculading (min) circa 10 (2,5 Ah) / circa 20 (5,0 Ah)
geluidsniveau (dB(A)) 64
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 3,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 386 x 279 x 312

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
  • Lengte van de zuigslang: 1.2 m
  • Materiaal van de zuigslang: Kunststof
  • Spleetmondstuk
  • Bekledingszuigmond
  • Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
  • Papieren filterzak: 1 Stuk(s), Twee-laags

Uitvoering

  • Blaasfunctie
  • Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 1 Compact Battery
Toepassingen
  • Voertuiginterieur
  • Campers en caravans
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Schuur
  • Effectief natzuigen
  • Werkplaats
  • Hobbykamer
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.