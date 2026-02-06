Accu grastrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition
De accu-aangedreven gazontrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition. Deze speciale variant wordt niet alleen geleverd met draadspoel maar ook extra met 2 trimmerbladen. Zo kom je gemakkelijk in hoeken en krappe ruimtes wat zorgt voor nette gazonranden.
De accu-aangedreven grastrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition geeft je de keuze: Ofwel de draadspoel met gedraaide snijdraad voor een nauwkeurige snede, die gemakkelijk hoeken en krappe ruimtes in de tuin bereikt. Of de trimmerbladen voor het uitdagende trimmen van ongecontroleerd groeiend mos en onkruid. Je kunt snel en eenvoudig zonder gereedschap wisselen tussen de twee trimsystemen. De hellingshoek van de accu-grastrimmer kan ook gemakkelijk worden aangepast onder lage obstakels. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onbedoelde schade aan nabijgelegen bloemen en bomen. En het ergonomische ontwerp van de telescopische handgreep en de in hoogte verstelbare handgreep voor twee handen neemt veel moeite en belasting weg bij staand werken. Limited Edtion betekent OP = OP.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt 2-in-1 trimsysteemDe snijlijn met automatische versteviging maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes. Trimmermessen met dubbel mes voor veeleisend werk. Zonder gereedschap wisselen tussen draadspoel en trimmerblad.
Snijden van randenDraaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
Verstelbare trimmerkopErgonomische trimoplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbeschermer
- Beschermt planten tegen schade bij het snoeien langs bloemperken en dicht bij bomen.
Telescopisch handvat
- Past zich aan de lengte van de individuele gebruiker aan. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en blessures voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Rubberen handvat voor een veilige grip en extra comfort.
- In hoogte verstelbare handgreep voor twee handen. Voor een ergonomische werkhouding.
Handige beschermhoes
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Strimmer snijder
|Lijnkop en mes
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Aantal bladen
|2
|Snelheidsregeling
|Nee
|Snelheid (tpm)
|7800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gazonrand
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
Uitvoering
- Spoel
- Plantbeschermer
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden
Reserveonderdelen LTR 18-30 Battery Limited Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.