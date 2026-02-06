Accu heggenschaar HGE Battery 18-50 Set
Accu en snellader inbegrepen: de accu-aangedreven heggenschaar HGE 18-50 Battery Set. De 180 ° draaibare handgreep en de snoeikam zorgen voor comfortabel hagen knippen.
Geen vermoeide schouders en armen meer tijdens het werken: dankzij de 180 ° roterende handgreep biedt de accu-aangedreven heggenschaar HGE 18-50 Battery Set te allen tijde een comfortabele werkpositie, bijvoorbeeld bij het maken van verticale snedes. Bovendien beschikt de heggenschaar over een aantal praktische functies. Het veiligheidscircuit met twee handen voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gestart. De zaagfunctie maakt het knippen van dikkere takken een fluitje van een cent. Het antiblokkeersysteem zorgt ervoor dat je zonder onderbrekingen kunt werken. En de snoeikam transporteert de afgesnoeide takken, die anders in de heg zouden landen, direct op de grond. Het mes op de accu-aangedreven heggenschaar is diamantgeslepen en laat daarom precieze snijresultaten achter. De extra mesbeschermer met geïntegreerd ophangoog beschermt gebouwen, vloeren en het mes zelf tegen schade - en zorgt ervoor dat het apparaat aan de muur kan worden opgehangen om ruimte te besparen. Een 18V accu en een snellader worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreepDe handgreep kan in meerdere stappen 180 ° worden gedraaid voor een comfortabele werkhouding.
SnoeikamVeegt handig de losse takken die normaal gesproken in de heg blijven hangen op de grond
ZaagfunctieBijzonder praktisch voor heggen met af en toe dikkere takken.
Diamantgeslepen mes
- Het mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Controlebescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met geïntegreerd ophangoog voor praktische opberging aan de muur.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|50
|Tandafstand (mm)
|22
|Snelheidsregeling
|Nee
|Blade snelheid (snedes/min)
|2700
|Type snijblad
|Gestanst, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|44 / 83
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Heghoogte: 1 m, eenzijdig snijdend
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu snellader (1 stuk)
- Mesbeschermer
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: Draaibaar
- Zaagfunctie
- Controlebescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Reserveonderdelen HGE Battery 18-50 Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.