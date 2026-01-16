GSH 18-20 BATTERY
Alles op een rij: de accu-aangedreven GSH 18-20 Battery 2-in-1 gras- en buxusschaar snijdt gazonranden met precisie en snoeit struiken in elegante vormen. Voor nauwkeurige snijresultaten.
LET OP: Deze gras- & buxusschaar wordt zonder accu en lader geleverd. De accu en lader zijn eventueel los te bestellen.
Het oog van een tuinier geniet van strakke lijnen en gedefinieerde vormen, waardoor een tuin liefdevol wordt verzorgd. Maar wanneer je langs stenen, paden of een terras maait, kan een grasmaaier nooit een schone, scherpe rand produceren. Dat is waar de krachtige accu-aangedreven GSH 18-20 gras- en buxusscharen tot hun recht komen. Het 12 cm brede mes snijdt gazonranden met ultieme precisie. Het lage gewicht en de krachtige accu maken het de perfecte tool voor langdurig werken zonder te stoppen en voor krachtige snijprestaties. En dat is niet alles: het kan netjes gevormde struiken terug 'in shape' brengen - mits het juiste mes is bevestigd, natuurlijk. Het 20 cm lange snijblad, met tweesnijdende, diamantgeslepen snijkanten, kan snel en zonder gereedschap worden bevestigd met behulp van het inschroefsysteem. Nadat alle haveloze gazonranden en verdwaalde takken zijn getemd, kan het veelzijdige 2-in-1-apparaat in een schuur of garage worden opgehangen door middel van de lus die is geïntegreerd in de beschermkap. Dit apparaat is onderdeel van het Kärcher accuplatform dankzij de uitneembare 18V accu.
Kenmerken en voordelen
Twee-in-een functieMoeiteloos schakelen tussen gras- en struikbladen, indien nodig voor de klus.
Mesvervanging zonder gereedschapDankzij het intelligent ontworpen inschroefsysteem.
Diamantgeslepen messen met dubbelzijdige snijkantenProduceert nauwkeurige resultaten.
Geleidingsbeschermer en montageoog
- Voor ruimtebesparende opslag.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een comfortabele grip, zelfs bij langere klussen.
Veiligheidsschakelaar
- Voorkomt onbedoeld starten van de gras- en buxusschaar.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Realtime-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. De verwisselbare accu kan in alle andere 18 V Kärcher accuplatformapparaten worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijlengte struikmes (cm)
|20
|Tandsteek van struikmes (mm)
|10
|Maaibreedte gras (cm)
|12
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Vermogen per acculading - Bosjes snoeien * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Vermogen per acculading - Grasmaaien (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Gebruiksduur per acculading** (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|582 x 100 x 174
* Lopende meter meslengte /
** Toepassing met grasmes
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Struikmes
- Grasmes
- Mesbeschermer
Uitvoering
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Gazonranden
- Struiken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen GSH 18-20 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.