accu gras- & buxusschaar

De accu-aangedreven gras- en buxusschaar van Kärcher is ideaal voor het uitvoeren van delicate werkzaamheden in uw tuin. Dankzij het beproefde 2-in-1-systeem kunt u struiken, hagen en struiken, evenals kleinere gazons, snel en gemakkelijk knippen. Zo laat u uw tuin er altijd buitengewoon goed onderhouden uitzien.

LET OP: Alleen de gras- & buxusscharen met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.

Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.

2-in-1 functie: gras- en buxusschaar in 1 toestel

Mesvervanging zonder gereedschap: dankzij het intelligent ontworpen schroefsysteem.

Diamantgeslepen messen met dubbelzijdige snijkanten: voor precisieresultaten.

Mesbeschermer en ophanglus: voor ruimtebesparende opslag.

Ergonomisch handvatontwerp: voor een comfortabele grip, zelfs tijdens langere klussen.

Kenmerken

Bijzonderheden

De compacte 2-in-1-helper: de accu-aangedreven gras- & buxusschaar wordt gebruikt om de randen van gazons, bloemperken, moestuinen of patio's bij te knippen, terwijl je met de buxusschaar snel en eenvoudig struiken snoeit.

Gebruik

De grasschaar wordt gebruikt om de randen van gazons, bloemperken, moestuinen of patio's te snijden - al die plaatsen waar een grasmaaier niet kan komen.

Bijwerken en knippen van struiken en heggen

De buxusschaar maakt het snoeien en vormgeven van struiken en heggen eenvoudig.

Voor het snoeien van gazonranden rondom de tuin

Voor het snoeien van gazonranden rond struiken

Vormgeven van struiken

Snoeien van struiken

Kärcher Accuplatform

18 V

Je kunt hier alle apparaten van het 18 V Kärcher Battery Power-accuplatform vinden

