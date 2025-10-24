accu gras- & buxusschaar
De accu-aangedreven gras- en buxusschaar van Kärcher is ideaal voor het uitvoeren van delicate werkzaamheden in uw tuin. Dankzij het beproefde 2-in-1-systeem kunt u struiken, hagen en struiken, evenals kleinere gazons, snel en gemakkelijk knippen. Zo laat u uw tuin er altijd buitengewoon goed onderhouden uitzien.
LET OP: Alleen de gras- & buxusscharen met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.
BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.
You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild.
Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.
2-in-1 functie: gras- en buxusschaar in 1 toestel
Mesvervanging zonder gereedschap: dankzij het intelligent ontworpen schroefsysteem.
Diamantgeslepen messen met dubbelzijdige snijkanten: voor precisieresultaten.
Mesbeschermer en ophanglus: voor ruimtebesparende opslag.
Ergonomisch handvatontwerp: voor een comfortabele grip, zelfs tijdens langere klussen.
Kenmerken
Bijzonderheden
Gebruik
De grasschaar wordt gebruikt om de randen van gazons, bloemperken, moestuinen of patio's te snijden - al die plaatsen waar een grasmaaier niet kan komen.
De buxusschaar maakt het snoeien en vormgeven van struiken en heggen eenvoudig.