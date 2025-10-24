accu gras- & buxusschaar

De accu-aangedreven gras- en buxusschaar van Kärcher is ideaal voor het uitvoeren van delicate werkzaamheden in uw tuin. Dankzij het beproefde 2-in-1-systeem kunt u struiken, hagen en struiken, evenals kleinere gazons, snel en gemakkelijk knippen. Zo laat u uw tuin er altijd buitengewoon goed onderhouden uitzien.