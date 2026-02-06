LVS 1/1 Bp
Draadloze stofzuiger LVS 1/1 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, instelbare zuigkracht, HEPA filter, vloer- en kierenzuigmond.
De robuuste snoerloze droogzuiger LVS 1/1 Bp biedt een uitstekende zuigkracht en verwijdert stof en vuil effectief. De Kärcher cycloon filtertechnologie zorgt voor een constant hoge zuigkracht. De snoerloze, compacte en wendbare stofzuiger is ideaal voor spotreiniging in de horeca, detailhandel en commerciële schoonmaak. Dankzij de onbeperkte bewegingsvrijheid is hij ook perfect voor het reinigen van trappen. Het geïntegreerde HEPA 13 filter zorgt voor de hoogste hygiënestandaard. De zuigkracht kan in 3 stappen worden geregeld en in een paar eenvoudige stappen kan de stofzuiger worden omgebouwd tot een handstofzuiger voor bekleding en verschillende oppervlakken. Het vuilreservoir heeft geen filterzakken nodig, bespaart kosten en is duurzaam. Het kan snel en hygiënisch worden geleegd - zonder direct contact met vuil. Met de krachtige Kärcher 18-volt oplaadbare accu's behaalt de stofzuiger uitstekende schoonmaakresultaten. Een praktische houder zorgt ervoor dat je het meegeleverde kierenmondstuk altijd bij de hand hebt. Opmerking: De accu en snellader worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld. Een grote selectie van zuigmonden en accessoires (DN 35) is optioneel verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaamUnieke cycloon filtertechnologie voor een constant hoge zuigkracht. Koolborstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid. Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.
Uitstekende reinigingsprestatiesReiniging op maat: keuze uit 3 verschillende standen. Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor oppervlaktereiniging. Onbeperkte bewegingsvrijheid dankzij accuvoeding.
Zeer effectief HEPA-13-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.
Flexibele reiniging: keuze uit 3 bedrijfsmodi
- Energiestand, standaardstand of eco-efficiëntiemodus.
- Kies de juiste zuigkracht voor de schoonmaaktaak.
- eco!efficiency-modus: duurzaam en verlengt de accu looptijd.
Praktisch vuilreservoir
- Geen filterzakken nodig: duurzaam en bespaart kosten.
- Kan snel en eenvoudig geleegd worden zonder direct contact met vuil.
- Transparante container maakt het vulniveau altijd zichtbaar.
Diverse toepassingsmogelijkheden
- Uitgebreide selectie optionele accessoires in DN 35.
- Geschikt voor verschillende vloerbedekkingen, bekledingen en oppervlakken.
- Flexibel te gebruiken als hand- en vloerzuigmond.
Passieve vloerzuigmond met een breedte van 22 cm
- Geen ophoping van haar en vuil op het vloermondstuk.
- Bespaart tijd op onderhoud en verwijdering haren.
- Verhoogt de reinigingsefficiëntie en verkort de reinigingstijd.
Wandmontage
- Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
- Veilig opbergen van de stofzuiger.
- Altijd bij de hand.
Toebehorenhouder
- Het meegeleverde spleetmondstuk is altijd bij de hand.
- Kan comfortabel worden vervoerd, ook op trappen.
- Veilig en comfortabel transporteren van het apparaat inclusief accessoires.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 18-volt platform
- Compatibel met alle oplaadbare accu's 18 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- Snelle en eenvoudige accuwissel.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Containerinhoud (l)
|0,35
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Luchtverplaatsing (l/s)
|12
|Nominaal vermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / circa 60 (5,0 Ah) Power mode: / circa 20 (5,0 Ah) eco!efficiency-stand: / circa 35 (3,0 Ah) Power mode: / circa 12 (3,0 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1100 x 220 x 175
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Aantal zuigbuizen: 1 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 509 mm
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 in
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Toebehorenhouder
- Wandmontage
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
Videos
Toepassingen
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
- Handig voor schoonmaak in kantoren, in gangen en op trappen
- Uitermate geschikt voor reiniging in vliegtuigen, bussen en treinen
- Ideaal in hotels en restaurants, in de detailhandel, in bioscopen of theaters
- Speciaal voor een grondige reiniging van het interieur van voertuigen
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LVS 1/1 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.