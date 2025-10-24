ACCU-STOFZUIGER
Apparaten die op het lichtnet zijn aangesloten bereiken uiteindelijk de maximale lengte van hun netsnoer. Onze stofzuigers komen daarentegen echt overal.
Zonder af- en oprollen Zonder achter-je-aan-gesleep Zonder ergens achter blijven hangen Zonder zoeken naar en voortdurend wisselen van stopcontanten.
Zonder snoer, maar wel met max. 24 procent tijdsbesparing en een hogere productiviteit.
Producten
Onbegrensde prestaties – zonder beperkingen
Met de accuzuigers van Kärcher kom je niets te kort, of het nu om de prestaties gaat of de reinigingsresultaten. Onze accuzuigers kunnen zich makkelijk meten met vergelijkbare stofzuigers op netstroom - bovendien scoren ze extra punten met hun zorgeloze ongebondenheid. Geen stroomkabel meer – die zit alleen maar in de weg en nooit meer in- en uitpluggen van stekkers! Dat bespaart tijd en verhoogt de productiviteit. De accu-stofzuigers T 10/1 Bp en T 15/1 Bp kunnen 31 minuten op één acculading en zelfs 66 minuten in de eco!efficiency-modus stofzuigen. De BVL 5/1 Bp rugstofzuiger is onverslaanbaar op plekken waar de ruimte beperkt is, zoals in bioscopen, bussen, treinen en vliegtuigen. De ultralichte en op accu werkende BVL 3/1 Bp is jouw specialist als het gaat om spotcleaning en het schoonmaken van trappen. Hij leent zich perfect voor thuisgebruik, klussers of huismeesters. De snoerloze en wendbare LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp cycloonzuigers zijn ideaal voor spotcleaning in professionele omgevingen zoals hotels en gebouwenreiniging.
Volledig geladen werkt een stuk ontspannender
Je zult net zo onder de indruk zijn van de ongehinderde snoerloze werking als van de uitstekende verplaatsbaarheid, flexibiliteit en de verhoogde productiviteit met minder inspanning en een tijdsbesparing van tot wel 24 procent.
Vol vermogen heeft geen snoer nodig
Onze BVL 5/1 Bp levert de beste schoonmaakprestaties op de markt dankzij de innovatieve 36 V-accu. Deze prestaties evenaren die van vergelijkbare stofzuigers op netstroom. Je zal niets tekortkomen, ook geen netsnoer. En je krijgt er nog zoveel meer voor terug.
Zeer gebruiksvriendelijk
De LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp zijn eenvoudig te bedienen en de zuigkracht kan in 3 standen worden ingesteld. De accu-stofzuigers zijn in een handomdraai om te bouwen van een stofzuiger voor alle soorten vloeren naar een handzuiger voor bekleding en diverse oppervlakken. De vuilcontainer kan snel en eenvoudig worden geleegd zonder direct contact met het vuil.
Energie besparen en tijd winnen
Energie besparen is bij apparaten op accu's dubbel zinvol, zowel voor het milieu als voor een langere levensduur. In de eco!efficiency-modus werkt de BVL 3/1 Bp met een aanzienlijk lager energieverbruik en bereikt daardoor een aanzienlijk langere gebruiksduur.
Geen in- en uitpluggen
Geen zoektocht naar stopcontacten en in- en uitpluggen meer. Geen netsnoer, maar wel tot 24 procent tijdwinst en een hogere productiviteit.
Zeker weten in plaats van schatting
Dankzij de Kärcher Real Time Technology weet je nu tot op de minuut nauwkeurig hoe lang de accu nog meegaat. Altijd. In realtime. Hierbij wordt zelfs het actuele stroomverbruik meegenomen in de berekening. Ook onze laders geven de resterende laadtijd tot op de minuut nauwkeurig aan.
Efficiënt ecologisch
Met de eco!efficiency-modus wordt je Kärcher-apparaat met één druk op de knop nog energiezuiniger en stiller. Zo zorgt het efficiënte concept voor een lange accuduur en maakt zelfs werken in geluidsgevoelige ruimtes mogelijk, zoals in hotels.
Accu-rugstofzuiger BVL 3/1 Bp
Ergonomisch schoonmaken - moeiteloos verplaatsen: de ultralichte en krachtige accu-rugstofzuiger BVL 3/1 Bp is jouw specialist voor schoonmaakwerkzaamheden in de kleinste ruimtes. De eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal slechts 4,5 kilogram weegt en bovendien bijzonder robuust en duurzaam is. Daarnaast scoort hij punten met zijn goede prijs-kwaliteitverhouding.
Of het nu gaat om huishoudens, vakmensen of schoonmakers – de BVL 3/1 Bp, met zijn hoge zuigkracht en 3 liter vuilcontainer, overtuigt vooral tijdens de schoonmaakwerkzaamheden in kleine ruimtes. Zo worden spotreiniging en trappen schoonmaken kinderspel. De krachtige Kärcher Battery Power-accu zorgt voor een lange gebruiksduur en het ergonomische draagsysteem voor comfortabel en moeiteloos werken. Alle belangrijke bedieningen en aanvullende functies kunnen via het bedieningspaneel op de heupriem worden geactiveerd, super eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Een zeer effectief HEPA 14-filter is optioneel verkrijgbaar.
Ultralicht
Dankzij het innovatieve EPP-materiaal heb je slechts een draaggewicht van 4,5 kilogram op de rug wat zorgt voor verantwoord ergonomisch werken en moeiteloos verplaatsen.
Innovatief
Het EPP-materiaal (geëxpandeerd polypropyleen) overtuigt door zijn extreem lage gewicht en uitzonderlijke robuustheid en duurzaamheid. Het is bovendien heel milieuvriendelijk omdat het 100% recyclebaar is.
Ergonomisch
Het draagsysteem van deuter® zorgt voor maximaal draagcomfort, ook bij langdurig gebruik. Buitengewoon handig: het bedieningspaneel op de heupriem regelt en controleert alle functies. Daarnaast kan de zuigslang zowel voor rechts- als linkshandigen worden aangesloten.
Accu-rugstofzuiger BVL 5/1 Bp
Apparaten die op het lichtnet zijn aangesloten bereiken uiteindelijk de maximale lengte van hun netsnoer. Onze stofzuigers komen daarentegen echt overal. Zonder af- en oprollen Zonder achter-je-aan-gesleep Zonder ergens achter blijven hangen Zonder zoeken naar en voortdurend wisselen van stopcontanten. Onze BVL 5/1 Bp is een op accu werkende rugstofzuiger waarmee je snoerloos en met maximale mobiliteit en flexibiliteit kunt werken. Met zijn hoge zuigkracht, die vergelijkbaar is met apparaten op het lichtnet, levert de BVL 5/1 Bp de beste reinigingsprestaties op de markt. Het gepatenteerde ergonomische rugdraagsysteem biedt een hoog draagcomfort en een zeer eenvoudige bediening, omdat je alle functies direct op het bedieningspaneel van de heupriem kunt activeren. Als je de BVL 5/1 Bp gebruikt, kun je veel ontspannender werken en tot wel 24 procent aan tijd besparen. En je bespaart op servicekosten, omdat snoerloze apparaten nu eenmaal geen defect snoer kunnen hebben.
Op accu werkende stofzuigers T 10/1 Bp en T 15/1 Bp
Robuust, krachtig en ergonomisch ontworpen: de T-serie - met de op accu's werkende stofzuigers T 10/1 Bp en T 15/1 Bp - is duurzaam geproduceerd en gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal* en is vergelijkbaar met op lichtnet werkende stofzuigers.
De hotel- en horecabranche, maar ook de detailhandel en schoonmaakbedrijven zien de voordelen van de uitstekende zuigkracht en het lage geluidsniveau van slechts 57 dB(A) van onze accu-stofzuigers. De stofzuigers zijn duurzaam geproduceerd van 45 procent gerecycled materiaal* en overtuigen door hun uitstekende reinigingsprestaties, robuustheid en de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu’s zijn de reinigingsprestaties van de stofzuigers meer dan goed te noemen.
Ze zijn compact, stabiel en wendbaar met een vuilcontainer van 10 of 15 liter. De klapbare handgreep zorgt voor ergonomisch en comfortabel verplaatsen. Dankzij de geïntegreerde opbergmogelijkheid voor accessoires heb je de meegeleverde plintenzuigmond altijd binnen handbereik en is handig op de stofzuiger opgeborgen. Als extra optie kan een uiterst effectief HEPA 14 filter worden aangeschaft, afhankelijk van welke variant stofzuiger je hebt gekocht. Houd er bij de bestelling rekening mee dat voor deze variant de accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.
*Alle kunststofonderdelen, behalve de accessoires.
Op accu werkende stofzuiger LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp
De robuuste snoerloze stofzuigers op accu LVS 1/1 Bp (18 V) en LVS 1/2 Bp (36 V) leveren een uitstekende zuigkracht dankzij de Kärcher cycloonfiltertechnologie. De LVS 1/2 Bp heeft een actieve vloerzuigmond voor een diepwerkende reiniging. De snoerloze en wendbare cycloonstofzuigers zijn uitermate geschikt voor spotcleaning in professionele ruimtes zoals in hotels, maar ook in de gebouwenreiniging. Het geïntegreerde, uiterst effectieve HEPA 13-Filter voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen als het gaat om hygiënegevoelige ruimtes. Beide apparaten zijn eenvoudig in gebruik en de zuigkracht kan in 3 verschillende standen versteld worden. De apparaten kunnen in een handomdraai worden omgebouwd van vloerzuiger voor alle type vloeren tot handzuiger. De praktische vuilcontainer heeft geen filterzak nodig, wat kosten bespaart en duurzaam is.
Accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp
We hebben een zeer nauwkeurige analyse uitgevoerd naar welke reinigingsapparaten vakmensen en dienstverleners nodig hebben voor het schoonmaken van gebouwen of voertuigen: namelijk handige, krachtige accu-handstofzuigers met een lange levensduur. Dit maakt de Kärcher HV 1/1 Bp een goede keus, want hij is zeer compact en licht. En hij wordt geleverd met de op het gebruik afgestemde accessoires om alle typische schoonmaaktaken optimaal uit te kunnen voeren - van het schoonmaken van kantoren tot het reinigen van werkplaatsen of voertuigen bij autodealers tot de inzet bij montagewerkzaamheden.
De HV 1/1 Bp biedt je de beste reinigingsprestaties in zijn klasse. De eenvoudige bediening, energiebesparende eco!efficiency-modus en laadniveau-indicator zorgen voor een nog hogere productiviteit bij alle reinigingstoepassingen. Met de op accu werkende HV 1/1 Bp wordt alles gewoon sneller schoon! Hiermee bespaar je jezelf tijdrovende klussen zoals het op- en afrollen van het snoer, het meeslepen en lostrekken ervan, het zoeken naar stopcontacten en het in- en uitpluggen van de stekker. Hierdoor wordt de werktijd tot wel 25% korter en gaat het hele schoonmaakproces sneller.
Schoon, nog voor het sluiten van de deur
Met de HV 1/1 Bp en de plintenzuigmond verwijder je in een handomdraai vuil uit rails en gootjes. Ook de vloer in de lift zuig je in een handomdraai schoon met de snoerloze HV 1/1 Bp.
De HV 1/1 Bp handstofzuiger kan met twee verschillende accu's worden gebruikt. Met de 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power wisselaccu met innovatieve Real Time Technology en LC-display voor weergave van de accustatus. Of als alternatief de 18 V / 3,0 Ah Kärcher Battery Power+ wisselaccu inclusief Real Time Technology via LC-display maar ook met spanningsbewaking en IPX5-bescherming. De zeer krachtige Battery Power+ 18 volt lithium-ion-accu garandeert een lange gebruiksduur - dankzij een capaciteit van 3,0 Ah.