ACCU-STOFZUIGER

Accu-rugstofzuiger BVL 3/1 Bp

Ergonomisch schoonmaken - moeiteloos verplaatsen: de ultralichte en krachtige accu-rugstofzuiger BVL 3/1 Bp is jouw specialist voor schoonmaakwerkzaamheden in de kleinste ruimtes. De eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal slechts 4,5 kilogram weegt en bovendien bijzonder robuust en duurzaam is. Daarnaast scoort hij punten met zijn goede prijs-kwaliteitverhouding.

Of het nu gaat om huishoudens, vakmensen of schoonmakers – de BVL 3/1 Bp, met zijn hoge zuigkracht en 3 liter vuilcontainer, overtuigt vooral tijdens de schoonmaakwerkzaamheden in kleine ruimtes. Zo worden spotreiniging en trappen schoonmaken kinderspel. De krachtige Kärcher Battery Power-accu zorgt voor een lange gebruiksduur en het ergonomische draagsysteem voor comfortabel en moeiteloos werken. Alle belangrijke bedieningen en aanvullende functies kunnen via het bedieningspaneel op de heupriem worden geactiveerd, super eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Een zeer effectief HEPA 14-filter is optioneel verkrijgbaar.



Ultralicht

Dankzij het innovatieve EPP-materiaal heb je slechts een draaggewicht van 4,5 kilogram op de rug wat zorgt voor verantwoord ergonomisch werken en moeiteloos verplaatsen.

Innovatief

Het EPP-materiaal (geëxpandeerd polypropyleen) overtuigt door zijn extreem lage gewicht en uitzonderlijke robuustheid en duurzaamheid. Het is bovendien heel milieuvriendelijk omdat het 100% recyclebaar is.

Ergonomisch

Het draagsysteem van deuter® zorgt voor maximaal draagcomfort, ook bij langdurig gebruik. Buitengewoon handig: het bedieningspaneel op de heupriem regelt en controleert alle functies. Daarnaast kan de zuigslang zowel voor rechts- als linkshandigen worden aangesloten.