Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De lichte, draagbare accu-middendrukreiniger KHB 6 Battery van het Kärcher 18 V Battery-platform reinigt vrijwel alles rondom het huis, onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Sluit gewoon de slang aan en u kunt aan de slag. Met de zachte vlakstraalpijp worden tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer snel ontdaan van vervelend vuil. Zijn de bloembakken bevlekt met stuifmeel en aarde? Dan is de efficiënte rotormondstuk nodig, waarmee zelfs hardnekkig vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Beide mondstukken zijn bij de levering inbegrepen. De verwisselbare accu kan in alle accu-apparaten van het 18 V Kärcher Battery Power-platform worden gebruikt. Het LCD-display van de accu geeft dankzij innovatieve realtime technologie de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede assortiment accessoires maakt de KHB 6 Battery nog veelzijdiger. Zo zijn er bijvoorbeeld een schuimlans, een wasborstel en een aanzuigslang om water uit alternatieve bronnen te gebruiken, apart verkrijgbaar.