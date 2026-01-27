Handheld reiniger KHB 6 Battery
De lichtgewicht, draagbare, accu-aangedreven middendrukreiniger voor snelle tussentijdse reiniging zonder dat een stroomaansluiting nodig is. De 18 V verwisselbare accu en de lader zijn beschikbaar als optionele accessoires.
Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De lichte, draagbare accu-middendrukreiniger KHB 6 Battery van het Kärcher 18 V Battery-platform reinigt vrijwel alles rondom het huis, onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Sluit gewoon de slang aan en u kunt aan de slag. Met de zachte vlakstraalpijp worden tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer snel ontdaan van vervelend vuil. Zijn de bloembakken bevlekt met stuifmeel en aarde? Dan is de efficiënte rotormondstuk nodig, waarmee zelfs hardnekkig vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Beide mondstukken zijn bij de levering inbegrepen. De verwisselbare accu kan in alle accu-apparaten van het 18 V Kärcher Battery Power-platform worden gebruikt. Het LCD-display van de accu geeft dankzij innovatieve realtime technologie de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede assortiment accessoires maakt de KHB 6 Battery nog veelzijdiger. Zo zijn er bijvoorbeeld een schuimlans, een wasborstel en een aanzuigslang om water uit alternatieve bronnen te gebruiken, apart verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuReal Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Efficiënte en perfect afgestemde middendrukMaximaal 24 bar voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging. Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect-mondstukken. Vlakstraalmondstuk voor zachte reiniging en vuilfrees voor hardnekkiger vuil zijn bij de levering inbegrepen.
Lichtgewicht en innovatief ontwerpOptimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit bij het reinigen. Handbediende, accu-aangedreven middendrukreiniger voor tussentijdse reiniging. Met de zuigslang, die apart verkrijgbaar is, ongeacht of er een wateraansluiting aanwezig is.
Accessoires voor een breed scala aan toepassingen
- Voor trappen en kleinere ruimtes: de PS 20-handheld.
- De MJ 24 Handheld Multi Jet-spuitlans met vijf verschillende spuitmonden.
- Voor moeilijk toegankelijke plaatsen: de 360 ° -verbinding op de VJ 24-handheld.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 89 x 252
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Adaptor tuinslang 3/4"
- DB 24 vuilfrees
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Spuitlans: Lang
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Bloembakken
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Fietsen
- Schuttingen
- Tuinspeelgoed