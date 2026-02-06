Accu heggenschaar HGE 3-18 BATTERY SET
Inclusief accu en snellader: de HGE 3-18 accu-set heggenschaar is comfortabel om mee te werken dankzij de draaibare handgreep en de snijlengte van 50 cm.
Het snoeien van heggen is eenvoudig met de HGE 3-18 Battery Set 18 V heggenschaar. De handgreep kan 90° worden gedraaid voor comfortabele verticale sneden en past zich perfect aan uw werkomstandigheden aan. Dankzij een snijlengte van 50 centimeter en een tandafstand van 22 millimeter garandeert het diamantgeslepen mes keer op keer precisie en schone sneden. Zelfs dikkere takken hoeven je niet tegen te houden, dankzij de geïntegreerde zaagfunctie. Om het opruimen gemakkelijker te maken, duwt de eenvoudig te monteren snoeikam het snoeisel en de takken naar de grond bij horizontaal snoeien. De mespuntbeschermer beschermt het mes betrouwbaar tegen beschadigingen en maakt het gemakkelijker om langs muren of gebouwen te snoeien. Wanneer het werk klaar is, kan de heggenschaar worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde ophanglus om ruimte te besparen bij opslag. Een beschermhoes voor het mes is inbegrepen, zodat het mes veilig kan worden opgeborgen. Bovendien kan het heggenveegopzetstuk op de beschermhoes voor het mes worden geklikt voor opslag. De Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V heggenschaar wordt geleverd met een accu uit het Kärcher accuplatform en een snellader, zodat je direct aan de slag kunt met klussen in de tuin.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreepOntworpen voor comfort bij het snoeien van heggen. De handgreep kan 90° naar links of rechts worden gedraaid, waardoor hij geschikt is voor zowel links- als rechtshandigen.
SnoeikamVeegt handig de losse takken die normaal gesproken in de heg blijven hangen op de grond
ZaagfunctieBijzonder praktisch voor heggen met af en toe dikkere takken.
Diamantgeslepen mes
- Het mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Controlebescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
Ophangoog
- Het apparaat heeft een geïntegreerde ophanglus in de handgreep voor ruimtebesparende opslag.
Mesbeschermer
- Eenvoudig te bevestigen om de heggenschaar veilig te vervoeren naar waar hij nodig is en om hem na gebruik veilig op te bergen.
- Het heggenschaarhulpstuk kan op de beschermkap van het mes worden bevestigd voor transport of opslag.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in 18 V Battery Power-platformapparaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|50
|Tandafstand (mm)
|22
|Blade snelheid (snedes/min)
|2450
|Type snijblad
|Lasergesneden, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 190 (2,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|41 / 73
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|921 x 193 x 185
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,0 Ah Accu Power accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu snellader (1 stuk)
- Mesbeschermer
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: Draaibaar
- Zaagfunctie
- Controlebescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen HGE 3-18 BATTERY SET
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.