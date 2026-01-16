Accu grasmaaier LMO Battery 18-33
Het lichte gewicht en de extreme wendbaarheid maken de snoerloze grasmaaier LMO 18-33 Battery gemakkelijk te manoeuvreren. Voor comfortabel maaien in de tuin.
Licht, wendbaar en comfortabel, de oplaadbare grasmaaier LMO 18-33 Battery maakt maaien kinderspel - zelfs op complexere gazons. Het 2-in-1 maaisysteem biedt gebruikers de keuze: het gemaaide gras kan worden verzameld in de grasopvangmand of als natuurlijke meststof op het gazon worden verspreid met de mulchplug. Bovendien maakt de snoerloze grasmaaier een einde aan gerafelde grassprieten, omdat het geslepen stalen mes een consistent scherp maairesultaat achterlaat. Dankzij de aangename schuimhandgreep en tweezijdige schakelaars kan de maaier comfortabel worden bediend. Wanneer de mand vol is, geeft de handige niveau-indicator aan dat deze moet worden geleegd. Andere voordelen zijn de veiligheidssleutel als kinderbeveiliging tegen onbedoeld starten, het in hoogte verstelbare handvat voor een prettige werkhouding, het opvouwbare ontwerp voor ruimtebesparende opslag en de graskammen die ook het gras langs de rand vastleggen en precies maaien. Let op: accu & oplader niet inbegrepen
Kenmerken en voordelen
Lichtgewicht en wendbaarZo licht dat hij ook moeiteloos over een oneffen ondergrond kan worden geleid. Wendbaarheid: extreem gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs rond obstakels in de tuin.
Maait tot aan de rand van het gazonDe graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Ruimtebesparend ontwerp
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan centraal worden aangepast in een van de vier verschillende standen.
Niveau-indicatie
- De vulniveau-indicator geeft aan wanneer de opvangzak voor gras moet worden geleegd.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- Schakelaars aan beide zijden maken het gemakkelijk te bedienen.
Veiligheidssleutel
- Kinderbescherming: er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de grasmaaier onbedoeld wordt gestart.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|33
|Snijhoogte (mm)
|35 - 65
|Instelling maaihoogte
|4x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|35
|Snelheid (tpm)
|4000
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Maaihoogte: niveau 4
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Reserveonderdelen LMO Battery 18-33
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.