Accu telescopische kettingzaag PSW Battery 18-20
De PSW 18-20 accu-aangedreven paalzaag kan gemakkelijk elke tak bereiken tot een hoogte van maximaal 4 meter. Voor veilig en gemakkelijk boomonderhoud.
Dankzij het praktische verlengstuk is de PSW 18-20 accu-aangedreven paalzaag perfect voor het onderhouden van hoge bomen. De geoptimaliseerde bladhoek van 30 ° maakt het mogelijk om takken gemakkelijk te zagen op hoogtes tot 4 meter, terwijl je veilig op de grond blijft. De eenvoudige kettingspanning en automatische kettingsmering maken het apparaat moeiteloos te bedienen. De meegeleverde schouderriem maakt de accupaalzaag gemakkelijker te gebruiken, zelfs bij langdurig werken. Het apparaat, mes, ketting, mesbeschermer, schouderriem, inbussleutel voor het spannen van de ketting en een oliefles zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige kettingspanningMakkelijk bereikbare schroef voor het spannen van de ketting.
Automatische kettingsmeringVoor onderhoudsarm gebruik van de paalzaag.
SnelsluitingDe paalzaag kan in drie delen uit elkaar worden gehaald voor gemakkelijke opslag.
Praktische schouderband
- Optimale gewichtsverdeling om de armen en schouders van gebruikers te ontlasten.
Verlengsteel
- Gemaakt van lichtgewicht glasvezel - voor het moeiteloos zagen van takken tot een hoogte van 4 meter.
Stabiliteitshaak
- Voor het veilig en nauwkeurig zagen van takken.
Geoptimaliseerde bladhoek van 30 °
- Voor comfortabel werken vanaf de grond.
Veilig ontgrendelen
- Voorkomt onbedoeld starten van de paalzaag.
Transparante olietank
- Gebruikers kunnen het oliepeil controleren via een transparant inspectievenster.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Geleiderail (zaagblad) (cm)
|20
|Hoek mes (°)
|30
|Looptijd met Bp 800 Adv (m/s)
|5,5
|Steek
|3/8" LP
|Schakeldikte
|1,1 mm / 0,043 "
|Aantal aandrijfschakels
|33
|Inhoud olietank (ml)
|50
|Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A))
|95
|Vibratiewaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vibratiewaarde achterkant handvat (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Lengte met verlengsteel (m)
|2,9
|Lengte zonder verlengsteel (m)
|2
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (snedes)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø takken: 5 cm
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Geleiderail (zaagblad)
- Zaagketting
- Flesje olie
- Schoudergordel
- Inbussleutel voor kettingspanning
Uitvoering
- Kettingbeschermer
- Automatische kettingsmering
- Oliepijl indicator
Videos
Toepassingen
- Hogere takken
- Kleine bomen vellen
