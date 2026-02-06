Sproei-/extractiereiniger SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0
Krachtige tapijtreiniger met diepe vezelreiniging, 18V accu voor maximale bewegingsvrijheid en spoelfunctie voor eenvoudige apparaatreiniging.
Diepe vezelreiniging met maximale bewegingsvrijheid: de SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0Ah tapijtreiniger reinigt textieloppervlakken krachtig en vooral restloos. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen handig, maar kan het dankzij de oplaadbare 18 V Kärcher Battery Power accu ook worden gebruikt op plaatsen waar geen stopcontact in de buurt is. Dit maakt een grondige en comfortabele reiniging van het interieur van het voertuig mogelijk. Zo verwijder je vuil van autostoelen, vloermatten, de kofferbak, tuinmeubelen en bekleding in een handomdraai en net zo krachtig als met onze waszuigers met snoer. De lange en flexibele zuigslang met interne reinigingsslang garandeert ook een hoge mate van gemak en flexibiliteit, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Zelfs na het reinigen maakt de wasstofzuiger indruk met zijn hygiënische spoelfunctie, die vuil in het apparaat en de slang verwijdert en zo de vorming van bacteriën en geurtjes voorkomt. Trouw aan het motto: schoon voertuig, schoon reinigingsapparaat.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie met meubel- en spleetzuigmonden voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging door efficiënte reinigingsmethode met sproei-extractie. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken.
18 V Kärcher accuMaximale bewegingsvrijheid dankzij onafhankelijk werken van het stroomnet. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat van binnen schoon gemaakt met behulp van de spoelfunctie. Hierdoor worden vuilresten verwijderd en worden nare geurtjes door bacteriegroei vermeden. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Comfortabele 2-in-1 slang
- Interne sproeislang voor hoog comfort tijdens het schoonmaken.
- Lange, flexibele zuigslang voor eenvoudige reiniging, vooral op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.
- Met een draaischarnier op de slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Twee-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de verswatertank.
- Comfortabel uitnemen en legen van de vuilwatertank zonder vuilcontact.
Praktisch opbergen van accessoires en slangen
- Comfortabel transport met slechts één hand: alle accessoires inbegrepen en de slang kan direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd en zijn dus ook steeds beschikbaar op de plaats van gebruik.
Compact design
- Flexibel inzetbaar, ook op nauwe of moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met praktische handgreep voor snel en eenvoudig transport van het apparaat.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Handig voor tijdens het schoonmaken.
- Ideaal voor sponzen, doeken en andere kleine voorwerpen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|184
|Werkbreedte (mm)
|75
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|1,7
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|2,9
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Looptijd per acculading (min)
|circa 24 (5,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|90 / 134
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|414 x 225 x 261
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 5,0 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accuvermogen + snellader (1 stuk)
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- Sproei-extractiezuigmond voor bekleding
- Spleetzuigmond voor het reinigen van bekleding
- Reinigingsmiddelen: Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Spoelfunctie
- Praktisch opbergen van slang en toebehoren
- Opbergruimte voor kleine accessoires
Toepassingen
- Autostoelen
- Gestoffeerde meubels
- Stoffen bekleding
- Tapijten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.