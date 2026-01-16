Accu heggenschaar HGE 18-45 Battery
Het lichtgewicht apparaat voor eenvoudig, moeiteloos werken: de accu-aangedreven heggenschaar HGE 18-45 met diamantgeslepen mes voor een nauwkeurig snijresultaat.
Dankzij het lage gewicht voorkomt de accu-aangedreven heggenschaar HGE 18-45 dat schouders en armen moe worden, waardoor veel energie wordt bespaard. Het diamantgeslepen mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat. Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt ook een comfortabele en veilige bediening mogelijk. Het veiligheidscircuit met twee handen beschermt ook tegen het onbedoeld starten van de heggenschaar.
Kenmerken en voordelen
lichtgewichtSchouders en armen worden niet moe, zelfs niet na langdurig werken.
Diamantgeslepen mesHet mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greepVoor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Snelheidsregeling
|Nee
|Blade snelheid (snedes/min)
|2700
|Type snijblad
|Gestanst, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Heghoogte: 1 m, eenzijdig snijdend
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mesbeschermer
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Reserveonderdelen HGE 18-45 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.