Mobiele buitenreiniger OC 6-18 Premium Battery Set
Snoerloze middeldrukreiniger met Home & Garden app, 18 V oplaadbare accu en oplader, mobiel voor tussentijdse reiniging zonder stroom- of wateraansluiting. De zuigslang is apart verkrijgbaar
Compacte en draagbare reiniging, onafhankelijk van een stroomaansluiting of wateraansluiting – de OC 6-18 Premium accu-middendrukreiniger is ideaal voor een snelle en efficiënte tussentijdse reiniging onderweg of rondom het huis. Met de zachte vlakstraalsproeier kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van fietsen, kampeer- of tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer. De 12 liter water trolley met grote wielen en uitschuifbare telescoopsteel dient tevens als mobiel onderstel voor de accu-aangedreven middendrukreiniger. Als er een wateraansluiting aanwezig is, kan het apparaat ook zonder tank worden gebruikt. Met een apart verkrijgbare zuigslang kan ook water uit putten, emmers of natuurlijke waterbronnen worden gebruikt. Voor transport kunnen het pistool en de spuitlans aan de tank worden bevestigd. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt de OC 6-18 Premium nog veelzijdiger: bijvoorbeeld een schuimsproeier of een wasborstel zijn apart verkrijgbaar. De verwisselbare accu en oplader zijnbij de levering inbegrepen en de accu kan in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform worden gebruikt. Dankzij Real Time Technology toont het LCD-scherm van de batterij de resterendecapaciteit tijdens het werken, opladen en opbergen.
Kenmerken en voordelen
Zelfvoorzienend en mobiel schoonmaken
- De watertrolley van 12 liter maakt een onafhankelijke reiniging onderweg mogelijk. Het water is voldoende voor 3 tot 5 sterk vervuilde fietsen of meerdere voorwerpen zoals tuin-/campingstoelen.
- De tank is via elke kraan te vullen en is lekvrij dankzij de schroefdop.
- Onafhankelijk van de stroomvoorziening dankzij accutechnologie (accu apart verkrijgbaar).
Optimale mobiliteit dankzij de wielen en ergonomische handgreephoogte.
- De aluminium telescopische handgreep kan worden uitgeschoven voor transport en weer ingetrokken voor opslag.
- Grote wielen voor veilig en comfortabel transport op ruw terrein of tuinpaden.
Praktische toebehorenhouder op de machine
- De slang, het spuitpistool en de spuitlans kunnen ruimtebesparend eenvoudig en veilig op het apparaat worden opgeborgen.
- Het accessoirevak aan de achterkant van de watertrolley biedt ruimte voor extra accessoires.
- Alle accessoires altijd bij de hand, ook als je onderweg bent.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
- Tot 24 bar waterdruk voor efficiënte en grondige reiniging.
- Reinigt zelfs gevoelige oppervlakken veilig en betrouwbaar.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare accu (niet standaard meegeleverd)
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Grijs
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
- Adaptor tuinslang 3/4"
- Wielen
- Telescoopgreep
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 12 l
- Slangtype: Flexibele middendrukslang
- drukpistool: Middendrukpistool
- Spuitlans: Kort en lang
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Bloembakken
- Rims
- Vuilbakken
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinspeelgoed
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.