Accu heggenschaar HGE Battery 18-45 Set
Wordt geleverd in een set met accu en lader: de accu-aangedreven heggenschaar HGE 18-45 Battery Set. Energiebesparend dankzij het lage gewicht en de precieze snede met het diamantgeslepen mes.
De accu-aangedreven heggenschaar HGE 18-45 Battery Set is een absoluut lichtgewicht, waardoor je gemakkelijk en moeiteloos kunt werken zonder dat schouders en armen moe worden. Het ergonomische handvat maakt het comfortabel en veilig in gebruik. Het diamantgeslepen mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat. Bovendien wordt onbedoeld starten van de draadloze heggenschaar voorkomen dankzij het veiligheidscircuit met twee handen. Een 18V accu en een lader worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
lichtgewichtSchouders en armen worden niet moe, zelfs niet na langdurig werken.
Diamantgeslepen mesHet mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greepVoor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Snelheidsregeling
|Nee
|Blade snelheid (snedes/min)
|2700
|Type snijblad
|Gestanst, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Heghoogte: 1 m, eenzijdig snijdend
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Mesbeschermer
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Reserveonderdelen HGE Battery 18-45 Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.