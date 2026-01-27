Accu takkenschaar TLO 2-18
Takken afsnijden met één druk op de knop: de accu-boomtakkenschaar knipt met zijn hoogwaardige bypass-mes moeiteloos en behoedzaam takken met een diameter tot 2,5 cm.
Eenvoudig boomonderhoud dankzij accuvoeding – takken en twijgen met een diameter tot 2,5 cm zijn geen partij voor de accu-takkenschaar van Kärcher. Dankzij het krachtige bypass-mes is het snijden bijzonder nauwkeurig en kost het geen moeite. Het zachte snoeien bevordert bovendien een gezonde plantengroei. Dit maakt het kappen en snoeien van bomen en houtige planten eenvoudiger en veiliger. Comfortabel bovenhands werken: met de optionele telescoopverlenging (niet meegeleverd) werk je ook op een hoogte tot 3,5 meter moeiteloos, veilig en comfortabel. Deze takkenschaar werkt op een 18V accu uit het Kärcher accuplatform. Accu en oplader zijn in deze set niet meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Bypass-mesSnijdt bijzonder nauwkeurig en zonder kracht.
Veilig ontgrendelenVoorkomt onbedoeld opstarten van de tree lopper
18 V Kärcher Battery Power accuplatformHet apparaat kan worden gevoed door elke 18 V Kärcher accu.
Rubberen handgreep
- Voor maximaal comfort, vooral bij langdurig werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|drijfveer
|Borstelmotor
|Snijkracht vers hout (cm)
|2,5
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (snedes)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø takken: 15 mm
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
Uitvoering
- Type snijblad: Bypass
Videos
Toepassingen
- Takken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen TLO 2-18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.