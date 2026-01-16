accu takkenschaar

Moeiteloos boomonderhoud, zelfs moeilijk bereikbare takken. Geen probleem voor de accu-aangedreven takkenschaar van Kärcher en het hoogwaardige bypass-mes.

LET OP: Alleen de takkenscharen met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.

BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.

You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild. 

Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.

Gebruik:

Precies snijden zonder kracht te hoeven zetten dankzij bypass-mes.

Groter werkbereik. Hogere takken kunnen ook gemakkelijk worden bereikt met de takkenschaar.

Extreem veelzijdig. De takkenschaar is perfect voor vers en droog hout.

Lange levensduur dankzij hoogwaardig stalen mes.

Eigenschappen:

Veilig gebruik dankzij veiligheidsvergrendeling. Voorkomt onbedoeld opstarten van de boomschaar.

Je kunt takken die vastzitten in de boom verwijderen met de haak die ook als klem fungeert.

Geen kracht nodig - snijd takken eenvoudig af met een druk op de knop.

Maximaal comfort, vooral bij langdurig werken, dankzij de rubberen handgreep.

