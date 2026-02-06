Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 3-18 V Battery
De 18 V-accu nat- en droogzuiger WD 3-18 V Battery biedt maximale flexibiliteit met een kunststof reservoir van 17 l, een zuigslang van 2 m, een blaasfunctie en een eendelig patroonfilter. Accu en lader apart verkrijgbaar.
Kent geen grenzen bij het stofzuigen: de accu-alleszuiger WD 3-18 werkt op het 18 V Kärcher accuplatform en overtuigt door maximale flexibiliteit, compact design en bewegingsvrijheid. Het apparaat, de 2 meter lange zuigslang en de clips vloerzuigmond zijn optimaal op elkaar afgestemd en verwijderen kleine hoeveelheden nat, fijn of grof vuil in een mum van tijd. Daarnaast is het apparaat uitgerust met een robuust en slagvast kunststof reservoir van 17 liter, een 1-delig patroonfilter en een vliesfilterzak. Het opbergen van de zuigslang is ruimtebesparend en veilig door het aan de apparaatkop te hangen. Andere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor plaatsen waar stofzuigen niet mogelijk is, de opbergruimte voor gereedschap en kleine onderdelen, de draaischakelaar voor het eenvoudig in- en uitschakelen van het apparaat, de ergonomisch gevormde draaggreep en het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het gemakkelijk openen en sluiten van de container. Bij een werkonderbreking kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeerpositie op de bumper.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuMaakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher accuplatform.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen, zoals schroeven of spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|270
|Zuigkracht (W)
|75
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 30
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|circa 10 (2,5 Ah) / circa 20 (5,0 Ah)
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opvouwbare handgreep
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3-18 V Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.