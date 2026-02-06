Accu grasmaaier LMO 2-18
Met een borstelloze motor en een snijbreedte van 32 cm is de wendbare LMO 2-18 accu-aangedreven accu grasmaaier ideaal voor kleinere gazons tot 250 m². Exclusief accu en oplader!
Met een snijbreedte van 32 cm is de lichte en wendbare LMO 2-18 accu grasmaaier perfect geschikt voor kleinere gazons tot 250 m². De snijhoogte kan worden ingesteld op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm. In combinatie met de krachtige, borstelloze motor wordt het gras altijd perfect gemaaid. Bij het maaien langs randen of borders richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mesje wordt gemist. Het grasmaaisel wordt opgevangen in de 30 liter grote grasopvangbak. De in hoogte verstelbare geleidebeugel zorgt voor een rechtopstaande, comfortabele houding bij het maaien en het opvouwbare ontwerp zorgt voor ruimtebesparende opslag. De transportbeugel kan ook worden gebruikt om de lichte accu grasmaaier overal mee naartoe te nemen, bijvoorbeeld op en af trappen. De LMO 2-18 accu is compatibel met alle verwisselbare accu's van het 18 V Kärcher accuplatform. Exclusief accu en oplader!
Kenmerken en voordelen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het apparaat
Optimale vulling van de grasopvangbakDankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
Niveau-indicatieDe klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze helemaal vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De gewenste maaihoogte kan in 5 stappen van 25 tot 60 mm worden ingesteld met slechts één handbeweging.
Maait tot aan de rand van het gazon
- Gazonkammen vangen automatisch gras op dat dicht bij de randen groeit.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- De doorlopende inschakelbalk op het zaagblad zorgt voor een gemakkelijke bediening.
Veiligheidssleutel
- Kinderbescherming: er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de grasmaaier onbedoeld wordt gestart.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in 18 V Battery Power-platformapparaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|32
|Snijhoogte (mm)
|25 - 60
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|30
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LMO 2-18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.