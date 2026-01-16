accu grasmaaier

Kärcher biedt 4 verschillende accu-aangedreven grasmaaiers, voor elke tuingrootte een apparaat op maat.

De maaicapaciteit op één 5.0Ah accu varieert van 250 m2 bij het instapmodel LMO 18-33 tot 650 m2 bij het topmodel LMO 36-46.

Met een grote maaibreedte en royale grasopvangcapaciteit kunnen gebruikers met het topmodel LMO 36-46 snel en moeiteloos maaien. De Push Assist-functie biedt rijondersteuning met één druk op de knop. Ideaal voor moeiteloos maaien in grotere tuinen en zelfs op hellingen.