accu grasmaaier
Geen kabel. Geen benzine. De manoeuvreerbare 18 V grasmaaiers van Kärcher en de krachtige 36 V grasmaaiers produceren het perfecte maairesultaat met maximale mobiliteit. Inbegrepen in alle sets: de 5,0 Ah accu, snellader en mulch-plug.
LET OP: Alleen de grasmaaiers met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.
BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.
You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild.
Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.
Het gemaaide gras kan met behulp van de mulchplug over het gazon worden verspreid om als natuurlijke meststof te fungeren.
De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit. Geen 2e ronde nodig.
Het praktische handvatontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Kenmerken
Bijzonderheden
18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery (Set)
Maximale mobiliteit en wendbaarheid met laag gewicht. De LMO 18-33 grasmaaier met de 18 V / 5,0 Ah Kärcher accu biedt het gemak van een accu-aangedreven grasmaaier verpakt in compacte afmetingen.
Accuspanning: 18 V
Maaibreedte: 33 cm
Snijhoogte: 35-65 mm
Inhoud grasopvangbak: 35 l
Maximale prestaties per acculading*: 250 m²
* Maximale prestaties per acculading met de accu inbegrepen in de set. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze grasmaaier. De maximale capaciteit per accu is dan 125 m2.
LMO 18-36 Battery (Set)
Maximale mobiliteit en wendbaarheid met laag gewicht. De LMO 18-36 grasmaaier met de 18 V / 5,0 Ah Kärcher accu biedt het gemak van een accu-aangedreven grasmaaier verpakt in compacte afmetingen.
Accuspanning: 18 V
Maaibreedte: 36 cm
Snijhoogte: 35-65 mm
Inhoud grasopvangbak: 35 l
Maximale prestaties per acculading*: 350 m²
* Maximale prestaties per acculading met de accu inbegrepen in de set. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze grasmaaier. De maximale capaciteit per accu is dan 175 m2.
36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery (Set)
Met een gebiedsprestatie van maximaal 550 m² per acculading en een grasopvangcapaciteit van 50 l, is dit apparaat ideaal voor zelfs grote gazons: de LMO 36-40 Battery Set grasmaaier met krachtige 36 V / 5,0 Ah accu.
Accuspanning: 36 V
Maaibreedte: 40 cm
Snijhoogte: 20-70 mm
Inhoud grasopvangbak: 50 l
Maximale prestaties per acculading *: 550 m²
* Maximale prestaties per acculading met de accu inbegrepen in de set. De maximale capaciteit per accu is dan 275 m2.
LMO 36-46 Battery (Set)
Moeiteloos maaien, zelfs op hellingen: de LMO 36-46 Battery (Set) beschikt over de Push Assist-functie, die aandrijfondersteuning biedt voor de achterwielen.
Voltage: 36 V
Maaibreedte: 46 cm
Snijhoogte: 20-70 mm
Inhoud grasopvangbak: 55 l
Maximale prestaties per acculading*: 650 m²
* Maximale prestaties per acculading met de accu inbegrepen in de set. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze grasmaaier. De maximale capaciteit per accu is dan 325 m2.