Accu grasmaaier LMO 36-46 Battery
Garandeert ook op lichte hellingen een zuiver gazon: de krachtige accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-46 met een schakelbare achterwielaandrijving met een druk op de knop.
Op een lichte helling schakelt de accu-grasmaaier LMO 36-46 Battery een versnelling hoger dankzij de push-assist achterwielaandrijving die op één wiel kan worden geactiveerd. Zelfs grassprieten aan de rand vormen geen grote uitdaging voor de maaier met graskammen. De LMO 36-46 Accu heeft een in hoek verstelbaar handvat zodat een rechte houding bij het maaien gegarandeerd is. Een ander hoogtepunt is de combinatie van een grote maaibreedte en een ruime grasopvangbak inclusief vulniveau-indicator, waardoor snel kan worden gewerkt. Dankzij het 2-in-1 maaisysteem kan het gemaaide gras worden opgevangen in de grasopvangbak of als natuurlijke meststof over het gazon worden verdeeld met de meegeleverde mulchkit. Verdere kenmerken: maaihoogte-instelling in 5 niveaus, ruimtebesparend opvouwbaar ontwerp, schuimrubberen handgreep en schakelaars aan beide zijden voor gemakkelijke bediening, evenals een kinderbeveiliging die alleen kan worden bediend met de veiligheidssleutel erin.
Kenmerken en voordelen
Push Assist achterwielaandrijvingExtra aandrijving van het linker achterwiel met een druk op de knop. Moeiteloos maaien, zelfs op lichte hellingen.
Maait tot aan de rand van het gazonDe graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte is centraal verstelbaar in vijf verschillende standen.
Grote opvangbak voor gras
- Door het grote volume hoeft hij minder vaak te worden geleegd, zodat je zonder onderbrekingen kunt werken.
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
Niveau-indicatie
- De vulniveau-indicator geeft aan wanneer de opvangzak voor gras moet worden geleegd.
Opklapbare handgreep
- Het praktische handvatontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor gemakkelijke vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkhouding.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt. Schakelaars aan beide zijden voor gemakkelijke bediening.
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Borstelloze motor
- Voor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Snijbreedte (cm)
|46
|Snijhoogte (mm)
|20 - 70
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|55
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|2800
|max. snelheid (km/u)
|3
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading ¹⁾ (m²)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Maaihoogte: stand 5
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Achterwielaandrijving
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Reserveonderdelen LMO 36-46 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.