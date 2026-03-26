Accu grasmaaier LMO 36-40 Battery
Maakt het maaien van het gazon kinderspel: de accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-40 met grote snijbreedte en ruime grasopvangbak voor snel maaien met minder onderbrekingen.
Met de accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-40 Battery is een schoon maairesultaat zonder gerafelde grassprieten gegarandeerd. Dankzij het 2-in-1 maaisysteem kan het gemaaide gras worden opgevangen in de ruime grasopvangbak inclusief vulniveau-indicator of als natuurlijke meststof over het gazon worden verdeeld met behulp van een mulchkit. Door de grote maaibreedte en de grote grasopvangbak werk je veel sneller zonder vervelende pauzes. Gazonkammen zorgen ervoor dat het gras dichtbij de rand precies wordt gemaaid. Afhankelijk van je wensen kan de maaihoogte eenvoudig in 5 niveaus op het maaidek worden aangepast. En zodat een rugvriendelijke werkhouding kan worden aangenomen, kan het handvat eenvoudig in hoek worden versteld. Daarnaast is de accu-aangedreven grasmaaier gemakkelijk op te bergen dankzij het opvouwbare ontwerp en kan hij gemakkelijk worden bediend dankzij de schuimrubberen handgreep en schakelaars aan beide zijden. Een veiligheidssleutel fungeert als een kinderslot zodat de maaier niet per ongeluk start.
Kenmerken en voordelen
Maait tot aan de rand van het gazonDe graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Grote opvangbak voor grasDoor het grote volume hoeft hij minder vaak te worden geleegd, zodat je zonder onderbrekingen kunt werken. De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte is centraal verstelbaar in vijf verschillende standen.
Niveau-indicatie
- De vulniveau-indicator geeft aan wanneer de opvangzak voor gras moet worden geleegd.
Opklapbare handgreep
- Het praktische handvatontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor gemakkelijke vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkhouding.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- Schakelaars aan beide zijden maken het gemakkelijk te bedienen.
Veiligheidssleutel
- Kinderbescherming: er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de grasmaaier onbedoeld wordt gestart.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Snijbreedte (cm)
|40
|Snijhoogte (mm)
|20 - 70
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|50
|Snelheid (tpm)
|3550
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading ¹⁾ (ft/m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (u/min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Maaihoogte: stand 5
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Reserveonderdelen LMO 36-40 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.