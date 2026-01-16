Accu grasmaaier LMO 18-36 Battery
De accu-aangedreven grasmaaier LMO 18-36 Battery maakt indruk met zijn extreme wendbaarheid en zijn lage gewicht. De maaihoogte kan eenvoudig centraal op het maaidek worden ingesteld.
De behendige lichtgewicht accu-aangedreven grasmaaier maait moeiteloos en schoon zelfs complexere gazons. Met behulp van het 2-in-1 maaisysteem kan de oplaadbare LMO 18-36 accu-grasmaaier het gemaaide gras in de grasvanger verzamelen of als natuurlijke meststof op het gazon verspreiden met de mulchplug. Dankzij het geslepen stalen mes laat de snoerloze grasmaaier altijd een schone snede achter zonder gerafelde grasmessen. De grasmaaier scoort ook hoog op het gebied van bediening: de maaihoogte kan eenvoudig worden aangepast in 4 niveaus, de handgreep is gemaakt van aangenaam schuim en de dubbelzijdige schakelaars zorgen voor meer comfort. Ook handig: de niveaumeter, die aangeeft wanneer de opvangbak moet worden geleegd. De kinderbeveiliging is een veiligheidssleutel die onbedoeld starten van de grasmaaier voorkomt. Andere pluspunten zijn het in hoogte verstelbare handvat voor een aangename werkhouding, het opvouwbare ontwerp voor ruimtebesparende opslag en de graskammen voor ongecompliceerd maaien langs de rand. Let op: zonder accu & oplader.
Kenmerken en voordelen
Lichtgewicht en wendbaarZo licht dat hij ook moeiteloos over een oneffen ondergrond kan worden geleid. Wendbaarheid: extreem gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs rond obstakels in de tuin.
Maait tot aan de rand van het gazonDe graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan centraal worden aangepast in een van de vier verschillende standen.
Niveau-indicatie
- De vulniveau-indicator geeft aan wanneer de opvangzak voor gras moet worden geleegd.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- Schakelaars aan beide zijden maken het gemakkelijk te bedienen.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ruimtebesparend ontwerp
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
Veiligheidssleutel
- Kinderbescherming: er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de grasmaaier onbedoeld wordt gestart.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|36
|Snijhoogte (mm)
|30 - 70
|Instelling maaihoogte
|4x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|45
|Snelheid (tpm)
|4000
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Maaihoogte: niveau 4
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Reserveonderdelen LMO 18-36 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.