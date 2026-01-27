Handheld reiniger KHB 6 Battery Set

De set voor een effectieve tussentijdse reiniging van tuinmeubelen, speelgoed en meer: de KHB 6 Battery set. Lichtgewicht, handheld accu-aangedreven middendrukreiniger incl. 18 V verwisselbare accu en acculader. Onderdeel van Kärcher accuplatform

Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De lichte, draagbare accu-middendrukreiniger KHB 6 uit het Kärcher 18 V-accuplatform reinigt vrijwel alles rond huis, ongeacht de stroomtoevoer. Gewoon de slang aansluiten en klaar. Met de enkelvoudige lans worden tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer snel van vervelende vervuiling bevrijd. De bloempotten gekleurd met stuifmeel en aarde? De efficiënte roterende vuilfrees, waarmee zelfs zwaardere vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd, kan worden gebruikt. Beide mondstukken, de verwisselbare accu en de oplader zijn bij de levering inbegrepen. De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle accu-apparaten van het 18 V Kärcher Battery Power-platform. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-display van de accu de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede scala aan accessoires maakt de KHB 6-accu nog veelzijdiger. Zo zijn er bijvoorbeeld een schuimsproeier, een wasborstel en een zuigslang om water uit alternatieve bronnen te gebruiken.

Kenmerken en voordelen
Handheld reiniger KHB 6 Battery Set: 18 V Kärcher accu
18 V Kärcher accu
Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Handheld reiniger KHB 6 Battery Set: Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
Maximaal 24 bar voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging. Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect-mondstukken. Vlakstraalmondstuk voor zachte reiniging en vuilfrees voor hardnekkiger vuil zijn bij de levering inbegrepen.
Handheld reiniger KHB 6 Battery Set: Lichtgewicht en innovatief ontwerp
Lichtgewicht en innovatief ontwerp
Optimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit bij het reinigen. Handbediende, accu-aangedreven middendrukreiniger voor tussentijdse reiniging. Met de zuigslang, die apart verkrijgbaar is, ongeacht of er een wateraansluiting aanwezig is.
Accessoires voor een breed scala aan toepassingen
  • Voor trappen en kleinere ruimtes: de PS 20-handheld.
  • De MJ 24 Handheld verenigt 5 sproeiers in één spuitlans – voor reinigen en bewateren.
  • Voor moeilijk toegankelijke plaatsen: de 360 ​​° -verbinding op de VJ 24-handheld.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
Werkdruk (bar) max. 24
Drukbereik Middendruk
Wateropbrengst (l/u) max. 200
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Capaciteit (Ah) 2,5
Looptijd per acculading (min) 12 (2,5 Ah)
voeding voor acculader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Zwart
Gewicht zonder accessoires (kg) 1,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 302 x 89 x 265

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader inbegrepen
  • Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
  • Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
  • Adaptor tuinslang 3/4"
  • DB 24 vuilfrees

Uitvoering

  • Wateraanzuiging
  • Spuitlans: Lang
  • Vlakstraalsproeier
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Apparaatfilter
Toepassingen
  • Bloembakken
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
  • Vuilbakken
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Fietsen
  • Schuttingen
  • Tuinspeelgoed
