Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De lichte, draagbare accu-middendrukreiniger KHB 6 uit het Kärcher 18 V-accuplatform reinigt vrijwel alles rond huis, ongeacht de stroomtoevoer. Gewoon de slang aansluiten en klaar. Met de enkelvoudige lans worden tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer snel van vervelende vervuiling bevrijd. De bloempotten gekleurd met stuifmeel en aarde? De efficiënte roterende vuilfrees, waarmee zelfs zwaardere vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd, kan worden gebruikt. Beide mondstukken, de verwisselbare accu en de oplader zijn bij de levering inbegrepen. De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle accu-apparaten van het 18 V Kärcher Battery Power-platform. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-display van de accu de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede scala aan accessoires maakt de KHB 6-accu nog veelzijdiger. Zo zijn er bijvoorbeeld een schuimsproeier, een wasborstel en een zuigslang om water uit alternatieve bronnen te gebruiken.