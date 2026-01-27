Handheld reiniger KHB 6 Battery Set
De set voor een effectieve tussentijdse reiniging van tuinmeubelen, speelgoed en meer: de KHB 6 Battery set. Lichtgewicht, handheld accu-aangedreven middendrukreiniger incl. 18 V verwisselbare accu en acculader. Onderdeel van Kärcher accuplatform
Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De lichte, draagbare accu-middendrukreiniger KHB 6 uit het Kärcher 18 V-accuplatform reinigt vrijwel alles rond huis, ongeacht de stroomtoevoer. Gewoon de slang aansluiten en klaar. Met de enkelvoudige lans worden tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer snel van vervelende vervuiling bevrijd. De bloempotten gekleurd met stuifmeel en aarde? De efficiënte roterende vuilfrees, waarmee zelfs zwaardere vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd, kan worden gebruikt. Beide mondstukken, de verwisselbare accu en de oplader zijn bij de levering inbegrepen. De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle accu-apparaten van het 18 V Kärcher Battery Power-platform. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-display van de accu de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede scala aan accessoires maakt de KHB 6-accu nog veelzijdiger. Zo zijn er bijvoorbeeld een schuimsproeier, een wasborstel en een zuigslang om water uit alternatieve bronnen te gebruiken.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuReal Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Efficiënte en perfect afgestemde middendrukMaximaal 24 bar voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging. Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect-mondstukken. Vlakstraalmondstuk voor zachte reiniging en vuilfrees voor hardnekkiger vuil zijn bij de levering inbegrepen.
Lichtgewicht en innovatief ontwerpOptimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit bij het reinigen. Handbediende, accu-aangedreven middendrukreiniger voor tussentijdse reiniging. Met de zuigslang, die apart verkrijgbaar is, ongeacht of er een wateraansluiting aanwezig is.
Accessoires voor een breed scala aan toepassingen
- Voor trappen en kleinere ruimtes: de PS 20-handheld.
- De MJ 24 Handheld verenigt 5 sproeiers in één spuitlans – voor reinigen en bewateren.
- Voor moeilijk toegankelijke plaatsen: de 360 ° -verbinding op de VJ 24-handheld.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (min)
|12 (2,5 Ah)
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 89 x 265
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Adaptor tuinslang 3/4"
- DB 24 vuilfrees
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Spuitlans: Lang
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Bloembakken
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Fietsen
- Schuttingen
- Tuinspeelgoed