Mobiele buitenreiniger OC 6-18
De compacte snoerloze middeldrukreiniger voor tussendoor schoonmaken zonder stroomaansluiting. 18 V oplaadbare accu, oplader en zuigslang zijn apart verkrijgbaar. Met de app Home & Garden.
Compact, mobiel en onafhankelijk van een stroomaansluiting - de OC 6-18 snoerloze hogedrukreiniger is ideaal voor een snelle en efficiënte tussentijdse schoonmaakbeurt onderweg of rondom het huis. Sluit gewoon de slang aan en ga aan de slag. Een apart verkrijgbare zuigslang maakt mobiel gebruik mogelijk met water uit putten, reservoirs, emmers of natuurlijke waterlichamen. De zachte platte sproeikop verwijdert snel vervelend vuil van fietsen, kampeer- of tuinmeubilair, speelgoed en nog veel meer. Een brede waaier aan accessoires breidt de toepassingsmogelijkheden van de OC 6-18 uit: Zo zijn een 5-in-1 Multi Jet voor nog meer reinigingsflexibiliteit, een schuimsproeier of een wasborstel afzonderlijk verkrijgbaar. De verwisselbare accu (niet meegeleverd) kan worden gebruikt in alle accugereedschappen van het 18 V Kärcher Battery Power platform. Dankzij de innovatieve Real Time Technology toont het LCD-display van de accu de resterende capaciteit tijdens het werken, opladen en opbergen. Met Home & Garden app voor praktische tips over het apparaat en het gebruik ervan.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reiniging
- Onafhankelijk van de stroombron dankzij accutechnologie.
- Reinigen kan ook zonder wateraansluiting dankzij de zuigslang of de watertankwagen van 12 liter (beide apart verkrijgbaar).
Praktische toebehorenhouder op de machine
- De slang, het spuitpistool en de spuitlans kunnen ruimtebesparend eenvoudig en veilig op het apparaat worden opgeborgen.
- Accessoires zijn altijd bij de hand, ook als je onderweg bent.
- Hervulbare watertrolley van 12 liter is verkrijgbaar als optioneel accessoire.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
- Druk: 24 bar (max.) voor een efficiënte reiniging tussendoor.
- Reinigt zelfs gevoelige oppervlakken voorzichtig, veilig en betrouwbaar.
Flexibele slang
- Eenvoudige slanghantering.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare accu (niet standaard meegeleverd)
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 241 x 204
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Slangtype: Flexibele middendrukslang
- drukpistool: Middendrukpistool
- Spuitlans: Kort en lang
Toepassingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Tuinspeelgoed
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Vuilbakken
- Bloembakken
- Fietsen
- Rims
- Jaloezieën/rolluiken
- Tent/kampeeruitrusting
