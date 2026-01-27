Accu snoeizaag PGS 4-18
Eenvoudig tuinonderhoud: de accu-takkenzaag PGS 4-18 maakt het snoeien van kleine tot middelgrote takken, struiken en heesters een stuk eenvoudiger.
De accu-takkenzaag PGS 4-18 van Kärcher is ontworpen om takken tot een diameter van 80 millimeter te zagen. De afneembare takgreep maakt hem veilig en gemakkelijk in gebruik en voorkomt dat takken wegglijden. De zaagbladen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. En met de als optioneel accessoire verkrijgbare telescopische verlenging (niet meegeleverd) is werken op een hoogte tot 3,5 meter nog nooit zo eenvoudig geweest.
Kenmerken en voordelen
Premium zaagblad made in GermanyVoor optimale zaagprestaties.
Zaagbladwissel zonder gereedschapSnel en eenvoudig wisselen van zaagblad zonder gereedschap.
Afneembare takgreepZorgt voor een veilige grip, zelfs bij het knippen met één hand. Kan worden verwijderd (zonder gereedschap) om aan de uit te voeren taak te voldoen.
Afneembare accuhouder
- De zaag kan aan de telescopische verlenging worden bevestigd zonder extra gewicht toe te voegen.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Het apparaat kan worden gevoed door elke 18 V Kärcher accu.
Rubberen handgreep
- Voor maximaal comfort, vooral bij langdurig werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|aantal slagen (min-1)
|max. 2500
|Snijdiameter met aftakbeugel (mm)
|max. 50
|Snijdiameter zonder aftakbeugel (mm)
|max. 80
|zaagblad lengte (mm)
|150
|Geluidsniveau (dB(A))
|83
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (snedes)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø takken: 5 cm
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- takbeugel
- accuvoet
- zaagblad: Hout
Videos
Toepassingen
- Takken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen PGS 4-18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.