Accu druksproeier PSU 4-18
Geen moeizaam handmatig pompen: met de accu-aangedreven drukspuit PSU 4-18 verzorg je met één druk op de knop je planten in de tuin met sproeinevel, mest of spray.
De accu-aangedreven plantenspuit PSU 4-18 helpt je in de tuin met het verspreiden van vloeistoffen voor het onderhoud en de bescherming van jouw planten. Of het nu gaat om bemesten, het bestrijden van ongedierte, het bestrijden van onkruid of het bewateren van kleine zaailingen - de PSU 4-18 is perfect voor alle genoemde toepassingen met zijn sproeinevel/sproeistraal. Voor de drukopbouw is geen uitputtend handmatig pompen meer nodig. Met een simpele druk op de knop activeer je de pomp van de drukspuit. De sproeistraal kan naar behoefte met de hendel op de lans worden ingeschakeld, in continubedrijf worden gezet of direct aan de sproeikop traploos worden ingesteld van een fijne nevel tot de puntstraal. De schouderriem vergemakkelijkt het dragen van de accu-aangedreven drukspuit waardoor je altijd één hand vrij hebt. De tank van 4 liter heeft een geïntegreerde vulniveau-indicator en het tankdeksel dient tevens als maatbeker voor het afmeten van de spray. De lans kan worden verlengd tot 75 cm voor ergonomisch werken, ook op verder weg gelegen gebieden. Om de 18 V plantenspuit ruimtebesparend op te bergen, kan de lans worden verwijderd en aan de lansklem op de accuhouder worden vastgezet. Dit apparaat werkt op een 18 Volt accu uit het Kärcher accuplatform. Je kunt dezelfde accu dus nog in tal van andere Kärcher apparaten gebruiken, wel zo handig!
Kenmerken en voordelen
Telescopische spuitlansGroter bereik, betere bereikbaarheid van moeilijk bereikbare plaatsen.
Vergrendelbare bedieningsknopVoor een eenvoudige en moeiteloze bediening.
Traploos variabel spuitpatroonAfhankelijk van de toepassing kan de gebruiker wisselen tussen een fijne nevel en een puntstraal.
4 liter tank met vulniveau-indicator
- Constant zicht op vloeistofniveau.
Geïntegreerde maatbeker in tankdeksel
- Snel meten van spray.
Spuitlanshouder op het apparaat
- Voor ruimtebesparende opslag.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Realtime-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. De verwisselbare accu kan in alle andere 18 V Kärcher accuplatformapparaten worden gebruikt.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|werk druk (bar)
|3
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 30
|Volume van watertank (l)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|750 x 182 x 365
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Schoudergordel
- Maatbeker
Uitvoering
- Telescopische spuitlans: 0.45 m, 0.75 m
- Vergrendelbare bedieningsknop
- Lans fixatie clip
- Niveau-indicatie
Toepassingen
- Gewasbescherming en onderhoud
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Gevoelige planten (bijv. zaailingen)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.