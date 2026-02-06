Accu heggenschaar HGE 3-18
De HGE 3-18 accu-heggenschaar met een snijlengte van 50 cm is voorzien van een draaibare handgreep en een praktisch heggenborstelhulpstuk en is ontworpen voor comfortabel, veilig en nauwkeurig werken.
Precisie en comfort voor uw tuin: snoei heggen efficiënt met de 18V heggenschaar HGE 3-18. De handgreep is 90° draaibaar voor extra comfort bij verticaal snoeien en past zich perfect aan uw specifieke werkomstandigheden aan. Dankzij een snoeilengte van 50 centimeter en een tandafstand van 22 millimeter levert het diamantgeslepen mes keer op keer precisie en zuivere sneden. Zelfs het snoeien van dikkere takken is geen probleem met de geïntegreerde zaagfunctie. Om het opruimen gemakkelijker te maken, duwt de eenvoudig te monteren snoeikam het snoeisel en de takken naar de grond bij horizontaal snoeien. De mespuntbeschermer beschermt het mes ook betrouwbaar tegen beschadigingen, waardoor het snoeien langs muren of gebouwen gemakkelijker wordt. Na het werk kan de heggenschaar met behulp van de geïntegreerde ophanglus ruimtebesparend worden opgeborgen. Een beschermhoes voor het mes is inbegrepen in de leveringsomvang voor het veilig opbergen van de heggenschaar en dient als handige opbergmogelijkheid voor de heggenveeghulp.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreepOntworpen voor comfort bij het snoeien van heggen. De handgreep kan 90° naar links of rechts worden gedraaid, waardoor hij geschikt is voor zowel links- als rechtshandigen.
SnoeikamVeegt handig de losse takken die normaal gesproken in de heg blijven hangen op de grond
ZaagfunctieBijzonder praktisch voor heggen met af en toe dikkere takken.
Diamantgeslepen mes
- Het mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Controlebescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
Ophangoog
- Het apparaat heeft een geïntegreerde ophanglus in de handgreep voor ruimtebesparende opslag.
Mesbeschermer
- Eenvoudig te bevestigen om de heggenschaar veilig te vervoeren naar waar hij nodig is en om hem na gebruik veilig op te bergen.
- Het heggenschaarhulpstuk kan op de beschermkap van het mes worden bevestigd voor transport of opslag.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in 18 V Battery Power-platformapparaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|50
|Tandafstand (mm)
|22
|Blade snelheid (snedes/min)
|2450
|Type snijblad
|Lasergesneden, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|921 x 193 x 185
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mesbeschermer
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: Draaibaar
- Zaagfunctie
- Controlebescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen HGE 3-18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.