De OC 7-18 Handheld is de ideale metgezel voor mobiele reiniging en verwijdert optimaal middelzwaar vuil, zowel onderweg als in huis. Naast de directe aansluiting op de tuinslang biedt de handbediende middendrukreiniger ook de mogelijkheid om water aan te zuigen uit externe bronnen, zoals jerrycans of regentonnen. Dankzij de zuigslang met waterfilter heb je een bereik tot 5 meter. In combinatie met de krachtige 18V Kärcher verwisselbare accu uit het accuplatform is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van stroom- en wateraansluitingen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele bediening en een 2-traps drukregeling maakt het mogelijk de druk te regelen tussen 11 en 24 bar, ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de accuduur te verlengen. Een led-display geeft informatie over de geselecteerde modus en de laadstatus van de accu. De 5-in-1 Multi straal maakt snel schakelen tussen vijf sproeisoorten mogelijk, terwijl de Kärcher sproeiertechnologie zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige oppervlakken. De OC 7-18 is dus veelzijdig inzetbaar: op de camping, na een fietstocht of gewoon in de tuin.