Mobiele buitenreiniger OC 7-18 Handheld
De draagbare, accu-middendrukreiniger OC 7-18 Handheld voor krachtig mobiel reinigen. Flexibel gebruik dankzij aanzuigslang en drukregeling.
De OC 7-18 Handheld is de ideale metgezel voor mobiele reiniging en verwijdert optimaal middelzwaar vuil, zowel onderweg als in huis. Naast de directe aansluiting op de tuinslang biedt de handbediende middendrukreiniger ook de mogelijkheid om water aan te zuigen uit externe bronnen, zoals jerrycans of regentonnen. Dankzij de zuigslang met waterfilter heb je een bereik tot 5 meter. In combinatie met de krachtige 18V Kärcher verwisselbare accu uit het accuplatform is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van stroom- en wateraansluitingen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele bediening en een 2-traps drukregeling maakt het mogelijk de druk te regelen tussen 11 en 24 bar, ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de accuduur te verlengen. Een led-display geeft informatie over de geselecteerde modus en de laadstatus van de accu. De 5-in-1 Multi straal maakt snel schakelen tussen vijf sproeisoorten mogelijk, terwijl de Kärcher sproeiertechnologie zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige oppervlakken. De OC 7-18 is dus veelzijdig inzetbaar: op de camping, na een fietstocht of gewoon in de tuin.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reiniging
- Met de meegeleverde aanzuigslang en de Kärcher 18 V accu (niet inbegrepen) is schoonmaken onderweg eenvoudig en mobiel – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen.
- Flexibel inzetbaar voor diverse reinigingstaken, bijvoorbeeld voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, kinderwagens of het reinigen van vlekken in de auto.
- De watertoevoer kan worden verzorgd via een aangesloten tuinslang of via de zuigslang van externe waterbronnen.
Drukregeling met LED-indicatie
- Afhankelijk van de reinigingstaak kun je schakelen tussen Max (24 bar) en eco!Mode¹⁾ (ca. 11 bar). Ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de accuduur te verlengen tot 30 minuten.
- Het ledlampje geeft informatie over de geselecteerde modus en de actuele laadstatus van de accu.
Uitgebreide accessoires
- De Multi lans combineert vijf sproeistanden in één sproeikop, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien.
- De zuigslang maakt het mogelijk om water uit externe waterbronnen te gebruiken, zoals een jerrycan, emmer of beek. Maximale bewegingsvrijheid dankzij de lengte van 5 m.
- De schuimstraal maakt het eenvoudig om reinigingsmiddel gericht aan te brengen voor een nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Effectieve en zachte middelmatige druk
- Dankzij de efficiënte Kärcher sproeiertechnologie en de 5-in-1 Multi Jet reinigt de drukreiniger behoedzaam en bespaart hij water. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- De ideale keuze voor het beschermen van gevoelige onderdelen van fietsen, zoals lagers, keerringen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
- Dankzij het lage gewicht en het ergonomische ontwerp is de middendrukreiniger ook comfortabel om langdurig mee te werken.
- Het compacte ontwerp van het apparaat zorgt voor een klein formaat voor transport en opslag.
18 V Kärcher accuplatform accu (niet inbegrepen)
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|200
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / 14 eco!efficiency-stand: / 30
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ In de eco!Mode-stand wordt het waterverbruik met 20% en het energieverbruik met 59% verminderd ten opzichte van de hoogste stand (Max-stand).
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Schuimsproeier
- Adaptor tuinslang 3/4"
- Multi Jet 5-in-1
- Zuigslang
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Auto's
- Jaloezieën/rolluiken