In een set met accu en oplader: de krachtige 18 V li-ionaccu bladblazer. Bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u en ligt uitstekend uitgebalanceerd en ergonomisch in de hand.

De bladblazerset met 18 V li-ionaccu van Kärcher levert krachtige prestaties voor het verwijderen van bladeren. De blazer bereikt een luchtsnelheid van maximaal 210 km/u en ligt bovendien perfect uitgebalanceerd en ergonomisch in de hand. Om bladeren los te maken en gericht te verplaatsen, is de bladblazer uitgerust met een afneembaar plat mondstuk met schraper. De set wordt geleverd met accu en oplader.

Kenmerken en voordelen
Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery Set: Blaaspijp
Blaaspijp
Krachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery Set: Afneembaar plat mondstuk
Afneembaar plat mondstuk
Voor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery Set: Geïntegreerde schraper
Geïntegreerde schraper
Natte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontwerp
  • Perfect uitgebalanceerd voor moeiteloos reinigen.
Bajonetaansluiting
  • De blaasbuis is eenvoudig te verwijderen, zodat het apparaat bij opslag minder ruimte in beslag neemt.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
  • Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
  • De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
  • Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
Hoeveelheid koelmiddel (km/u) max. 210
Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u) 220
Snelheidsregeling Nee
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Capaciteit (Ah) 2,5
Vermogen per acculading (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Looptijd per acculading (min) max. 22 (2,5 Ah)
Laadtijd met standaardoplader (min) 300
Laadstroom (A) 0,5
voeding voor acculader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 975 x 170 x 305

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader inbegrepen
  • Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
  • Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
  • Blaaspijp
  • Vlak mondstuk incl. schraper rand
Toepassingen
  • Bladeren
  • Groen afval
  • Voetpaden rond het huis
  • Gebieden rond het huis en de tuin
