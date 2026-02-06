Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery Set
In een set met accu en oplader: de krachtige 18 V li-ionaccu bladblazer. Bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u en ligt uitstekend uitgebalanceerd en ergonomisch in de hand.
De bladblazerset met 18 V li-ionaccu van Kärcher levert krachtige prestaties voor het verwijderen van bladeren. De blazer bereikt een luchtsnelheid van maximaal 210 km/u en ligt bovendien perfect uitgebalanceerd en ergonomisch in de hand. Om bladeren los te maken en gericht te verplaatsen, is de bladblazer uitgerust met een afneembaar plat mondstuk met schraper. De set wordt geleverd met accu en oplader.
Kenmerken en voordelen
BlaaspijpKrachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Afneembaar plat mondstukVoor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Geïntegreerde schraperNatte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontwerp
- Perfect uitgebalanceerd voor moeiteloos reinigen.
Bajonetaansluiting
- De blaasbuis is eenvoudig te verwijderen, zodat het apparaat bij opslag minder ruimte in beslag neemt.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Hoeveelheid koelmiddel (km/u)
|max. 210
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|220
|Snelheidsregeling
|Nee
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Blaaspijp
- Vlak mondstuk incl. schraper rand
Videos
Toepassingen
- Bladeren
- Groen afval
- Voetpaden rond het huis
- Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen Bladblazer LBL 2 Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.