Accu bladblazers

LBL 2 Battery (Set)

Bladeren. Hoewel het leuk is om naar te kijken in de herfst, moet iemand ze verwijderen - van trottoirs en opritten om veiligheidsredenen, en van gazons om schade te voorkomen. Bezems en harken aangedreven door niets anders dan de kracht van onze spieren bereiken snel hun grenzen. Maar dit is niet het geval voor de krachtige accu-aangedreven bladblazers van Kärcher! Ze zijn er altijd wanneer je ze nodig hebt, ongeacht waar dat zou kunnen zijn, comfortabel in de hand liggend en bladeren snel en grondig verwijderd.

Voltage: 18 V

Luchtsnelheid: max. 210 km / u

Volumestroom: max. 220 m³ / uur

Prestaties per acculading *: max. 800 m²

Gewicht: 2,0 kg

Blaasbuis: tweedelig

Vlak mondstuk incl. schraaprand: ja

Vermogensregeling: eentraps

* Maximale prestaties met een 18 V / 5,0 Ah Kärcher accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze bladblazer. De maximale capaciteit per accu is dan 400 m.