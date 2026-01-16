Accu bladblazers
Ongeacht de tijd van het jaar: de Kärcher bladblazer is uitgerust om alle mogelijke gebeurtenissen aan te kunnen. Het apparaat kan worden gebruikt om gevallen bladeren, snoeiafval en gemaaid gras snel en moeiteloos te verwijderen. Ook los vuil rond het huis of de garage is in een mum van tijd verwijderd. Het bereikt zelfs de moeilijk bereikbare plekken, hoeken en randen waar veegmachines mee worstelen.
LET OP: Alleen de bladblazers met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.
Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...
Verleg de grenzen van het schoonmaken. Met de Kärcher bladblazers.
Geen snoer meer! Met een blaasvermogen/snelheid van meer dan 200 km per uur - en de tuin is in een mum van tijd vrij van bladeren en snoeisel. Dankzij de precieze Real Time Technologie-weergave van de resterende werktijd en de Kärcher accuplatform verwisselbare accu's, zullen de bladblazers op het beslissende moment nooit kracht verliezen.
Kenmerken
Producten
18 V Kärcher accuplatform
LBL 2 Battery (Set)
Bladeren. Hoewel het leuk is om naar te kijken in de herfst, moet iemand ze verwijderen - van trottoirs en opritten om veiligheidsredenen, en van gazons om schade te voorkomen. Bezems en harken aangedreven door niets anders dan de kracht van onze spieren bereiken snel hun grenzen. Maar dit is niet het geval voor de krachtige accu-aangedreven bladblazers van Kärcher! Ze zijn er altijd wanneer je ze nodig hebt, ongeacht waar dat zou kunnen zijn, comfortabel in de hand liggend en bladeren snel en grondig verwijderd.
Voltage: 18 V
Luchtsnelheid: max. 210 km / u
Volumestroom: max. 220 m³ / uur
Prestaties per acculading *: max. 800 m²
Gewicht: 2,0 kg
Blaasbuis: tweedelig
Vlak mondstuk incl. schraaprand: ja
Vermogensregeling: eentraps
* Maximale prestaties met een 18 V / 5,0 Ah Kärcher accu. De 18V 2,5Ah accu past ook op deze bladblazer. De maximale capaciteit per accu is dan 400 m.
36 V Kärcher accuplatform
LBL 4 Battery (Set)
Waar bladeren zich ook ophopen in de herfst, verwijdert de LBL 4 accu-aangedreven bladblazer deze krachtig en effectief. Wanneer spierkracht of andere hulpmiddelen hun limieten bereiken, maakt deze bladblazer indruk dankzij tweetraps vermogensregeling en maximaal gebruiksgemak.
Voltage: 36 V
Luchtsnelheid: max. 250 km / u
Volumestroom: max. 330 m³ / uur
Prestaties per acculading *: max. 1100 m²
Gewicht: 2,2 kg
Blaasbuis: tweedelig
Vlak mondstuk incl. schraaprand: ja
Power control: tweetraps
* Maximale prestaties met een 36 V / 5,0 Ah Kärcher accu. De 36V 2,5Ah accu past ook op deze bladblazer. De maximale capaciteit per accu is dan 550 m.