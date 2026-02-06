Accu bladblazer Bladblazer LBL 4 Battery
Krachtig en mobiel: de 36 V li-ionaccu bladblazer met 2 vermogensstanden bereikt een luchtsnelheid van maximaal 250 km/u en ligt bovendien ergonomisch in de hand.
De bladblazer met 36 V li-ionaccu en 2 vermogensstanden bereikt een maximale luchtsnelheid van 250 km/u. De bladblazer beschikt over een afneembaar plat mondstuk met geïntegreerde schraper om bladeren gecontroleerd en gericht te verplaatsen en om aangetrapte bladeren los te maken. Het apparaat is ergonomisch in gebruik en ligt zeer goed uitgebalanceerd in de hand.
Kenmerken en voordelen
Blaaspijp
- Krachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Afneembaar plat mondstuk
- Voor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Tweetraps vermogensregeling
- Maximale vermogen of max. looptijd: het vermogen kan aan de individuele behoeften worden aangepast.
Geïntegreerde schraper
- Natte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontwerp
- Perfect uitgebalanceerd voor moeiteloos reinigen.
Bajonetaansluiting
- De blaasbuis is eenvoudig te verwijderen, zodat het apparaat bij opslag minder ruimte in beslag neemt.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Hoeveelheid koelmiddel (km/u)
|max. 250
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|330
|Snelheidsregeling
|Ja
|Verschillende snelheden
|2
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Blaaspijp
- Vlak mondstuk incl. schraper rand
Toepassingen
- Bladeren
- Groen afval
- Voetpaden rond het huis
- Gebieden rond het huis en de tuin
