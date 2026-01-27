Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery
De krachtige 18 V li-ionaccu bladblazer van Kärcher bereikt een max. luchtsnelheid van 210 km/u h, is ergonomisch in gebruik en heeft een goede balans.
De goed uitgebalanceerde bladblazer met 18 V li-ionaccu ligt ergonomisch in de hand en bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u. En dankzij het afneembare platte mondstuk met schraper kunnen bladeren gecontroleerd en gericht worden verplaatst en kunnen vochtige en aangetrapte bladeren worden losgemaakt.
Kenmerken en voordelen
BlaaspijpKrachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Afneembaar plat mondstukVoor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Geïntegreerde schraperNatte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontwerp
- Perfect uitgebalanceerd voor moeiteloos reinigen.
Bajonetaansluiting
- De blaasbuis is eenvoudig te verwijderen, zodat het apparaat bij opslag minder ruimte in beslag neemt.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Hoeveelheid koelmiddel (km/u)
|max. 210
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|220
|Snelheidsregeling
|Nee
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Blaaspijp
- Vlak mondstuk incl. schraper rand
Toepassingen
- Bladeren
- Groen afval
- Voetpaden rond het huis
- Gebieden rond het huis en de tuin
Reserveonderdelen Bladblazer LBL 2 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.