Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery

De krachtige 18 V li-ionaccu bladblazer van Kärcher bereikt een max. luchtsnelheid van 210 km/u h, is ergonomisch in gebruik en heeft een goede balans.

De goed uitgebalanceerde bladblazer met 18 V li-ionaccu ligt ergonomisch in de hand en bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u. En dankzij het afneembare platte mondstuk met schraper kunnen bladeren gecontroleerd en gericht worden verplaatst en kunnen vochtige en aangetrapte bladeren worden losgemaakt.

Kenmerken en voordelen
Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery: Blaaspijp
Blaaspijp
Krachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery: Afneembaar plat mondstuk
Afneembaar plat mondstuk
Voor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery: Geïntegreerde schraper
Geïntegreerde schraper
Natte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontwerp
  • Perfect uitgebalanceerd voor moeiteloos reinigen.
Bajonetaansluiting
  • De blaasbuis is eenvoudig te verwijderen, zodat het apparaat bij opslag minder ruimte in beslag neemt.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
  • Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
  • De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
  • Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
Hoeveelheid koelmiddel (km/u) max. 210
Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u) 220
Snelheidsregeling Nee
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Vermogen per acculading (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Looptijd per acculading (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 975 x 170 x 305

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
  • Blaaspijp
  • Vlak mondstuk incl. schraper rand
Accu bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery
Videos
Toepassingen
  • Bladeren
  • Groen afval
  • Voetpaden rond het huis
  • Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen Bladblazer LBL 2 Battery 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.