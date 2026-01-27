Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 1 Compact Battery Set
Onafhankelijk en veelzijdig: de compacte, draadloze accu-aangedreven nat- en droogzuiger WD 1 Compact Battery Set van het 18 V accuplatform inclusief accessoires voor het reinigen van het auto-interieur.
Stofzuigen ongeacht de stroomaansluiting en toch niet afzien van de volledige functionaliteit van een nat- en droog stofzuiger? Geen probleem voor de instapmodel nat- en droogzuiger WD 1 Compact Battery Set in compact, draagbaar ontwerp. De meegeleverde accu heeft een looptijd van 10 minuten en toont dankzij Real Time Technology op elk moment de accustatus op het geïntegreerde LCD-display. Een robuuste en schokbestendige kunststof bak heeft een inhoud van 7 liter. Dankzij het patroonfilter zuig je eenvoudig droog en kleine hoeveelheden nat vuil op zonder het filter te vervangen. Een voor de stroming geoptimaliseerde zuigslang en accessoires zoals spleetzuigmond en bekledingszuigmond, die bijzonder geschikt zijn voor het reinigen van het interieur van auto's, zorgen ervoor dat het vuil volledig wordt verwijderd. Accessoires kunnen gemakkelijk worden opgeborgen tijdens werkpauzes of voor opslag. Verdere uitrustingskenmerken: blaasfunctie, "Pull & Push"-vergrendelingssysteem, ergonomische handgreep en het praktische opbergvak voor accessoires en zuigslangen met elastische band. Dankzij de compatibiliteit met het 18 V accuplatform kan de accu ook in andere apparaten op dit platform worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuMaakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Compact, mobiel ontwerpIndividueel en flexibel gebruik. Gemakkelijk te vervoeren.
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Speciale accessoires voor reinigen auto interieur
- Ideaal voor reinigen auto interieur
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische slangopberging
- Eenvoudig vast te maken aan de zuigslang voor transport door middel van de rubberen band.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opslag van accessoires.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|250
|Zuigkracht (W)
|60
|Vacuüm (mbar)
|max. 85
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|7
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (min)
|circa 10 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|64
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Lengte van de zuigslang: 1.2 m
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de accu
- Blaasfunctie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Toepassingen
- Voertuiginterieur
- Campers en caravans
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Hobbykamer
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.