Accu grasmaaier LMO 2-18 Battery Set
Met een borstelloze motor en met een snijbreedte van 32 cm is de wendbare LMO 2-18 Battery Set accu grasmaaier ideaal voor kleine percelen en is hij direct klaar voor gebruik in een set met accu en snellader.
Lichtgewicht en wendbaar: met een maaibreedte van 32 cm is de LMO 2-18 Battery Set accu grasmaaier ideaal voor kleinere gazons tot 250 vierkante meter. De snijhoogte kan worden ingesteld op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm. In combinatie met de krachtige, borstelloze motor wordt het gras altijd nauwkeurig gemaaid. Bij het maaien langs randen of borders richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mesje wordt gemist. Het grasmaaisel wordt opgevangen in de 30 liter grote grasopvangbak. De in hoogte verstelbare geleidebeugel zorgt voor een rechtopstaande, comfortabele houding bij het maaien en het opvouwbare ontwerp zorgt voor ruimtebesparende opslag. De transportbeugel kan ook worden gebruikt om de lichtgewicht accu-aangedreven grasmaaier overal mee naartoe te nemen, bijvoorbeeld op en af trappen. Eén accu en een snellader zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het apparaat
Optimale vulling van de grasopvangbakDankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
Niveau-indicatieDe klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze helemaal vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De gewenste maaihoogte kan in 5 stappen van 25 tot 60 mm worden ingesteld met slechts één handbeweging.
Maait tot aan de rand van het gazon
- De graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- De doorlopende inschakelbalk op het zaagblad zorgt voor een gemakkelijke bediening.
Veiligheidssleutel
- Kinderbescherming: er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de grasmaaier onbedoeld wordt gestart.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|32
|Snijhoogte (mm)
|25 - 60
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|30
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 28
|Laadtijd accu (min)
|94 / 143
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 5,0 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu snellader (1 stuk)
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LMO 2-18 Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.