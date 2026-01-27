Handheld reiniger KHB 5 Battery Set
Inclusief verwisselbare 18-V Kärcher accu: het handmodel hogedrukreiniger met accuaandrijving voor diverse toepassingen zonder stopcontact. Ideaal voor snel tussendoor reinigen rondom het huis. Onderdeel van het accuplatform.
Je hoeft alleen maar de slang aan te sluiten en kunt aan de slag. De Kärcher Handheld middendrukreiniger met accuaandrijving, inclusief verwisselbare 18-volt accu, is flexibel en snel gebruiksklaar. En je bent volledig onafhankelijk van de stroomvoorziening. Via 'Real Time Management' kun je de resterende accuduur eenvoudig bekijken. De handheld reiniger is ideaal voor snel tussendoor tuinmeubilair, tuingereedschap en fietsen reinigen en voor andere klussen rondom het huis. Ook kwetsbare oppervlakken maak je eenvoudig schoon met de doeltreffende en behoedzame reinigingsstraal. Bovendien kun je het compacte apparaat eenvoudig opbergen. Dit product is onderdeel van ons accuplatform, de accu is daarmee te gebruiken met alle andere producten uit het 18V platform!
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuReal Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Efficiënte en perfect afgestemde middendrukMaximaal 24 bar voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging. Inclusief zacht vlakstraalmondstuk en vuilfrees voor hardnekkig vuil.
Innovatief apparaatdesignMaakt optimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit mogelijk. Accu-middendrukreiniger voor een breed scala aan toepassingen overal rond huis. Kärcher aanzuigslang verkrijgbaar als optioneel accessoire.
Accessoires voor een breed scala aan toepassingen
- Voor trappen en kleinere ruimtes: de PS 20-handheld.
- De MJ 24 Handheld verenigt 5 sproeiers in één spuitlans – voor reinigen en bewateren.
- Voor moeilijk toegankelijke plaatsen: de 360 ° -verbinding op de VJ 24-handheld.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (min)
|10 (2,5 Ah)
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|365 x 105 x 295
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Spuitlans: Lang
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Balkons
- Bloembakken
- Decoratieve objecten (plantenpotten etc.)
- Fietsen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuinspeelgoed
- Gestoffeerde meubels, stoelen, matrassen, dierenmanden en bedden in huis
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Vuilbakken
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.