Accu grasmaaier LMO 3-18 Battery Set
Krachtig en wendbaar – de LMO 3-18 Battery Set 18 V accu-aangedreven grasmaaier met borstelloze motor en een snijbreedte van 34 cm. Accu en snellader zijn inbegrepen in de set.
De 18-volt accu grasmaaier is licht, wendbaar en heeft een krachtige borstelloze motor. Gazons tot 350 vierkante meter worden snel en nauwkeurig gemaaid. De werkbreedte bedraagt 34 cm en de snijhoogte kan worden aangepast op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm. Het intelligente iPower-motorregelsysteem past de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan tijdens het maaien. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mesje wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de 35 liter grasopvangbak - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is in hoogte verstelbaar voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame bespaart ruimte bij het opbergen. Geïntegreerde transporthandgrepen zijn voorzien om gemakkelijk trappen op en over treden te dragen. Een accu en snellader zijn inbegrepen in de set.
Kenmerken en voordelen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het apparaat
iPowerExtra vermogen en geoptimaliseerde levensduur van de accu. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de toestand van het gras aan.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: Door gebruik te maken van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Optimale vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
Niveau-indicatie
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze helemaal vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De gewenste maaihoogte kan in 5 stappen van 25 tot 60 mm worden ingesteld met slechts één handbeweging.
Maait tot aan de rand van het gazon
- De graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- De doorlopende inschakelbalk op het zaagblad zorgt voor een gemakkelijke bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|34
|Snijhoogte (mm)
|25 - 60
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|35
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 28 (5,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|94 / 143
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 5,0 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu snellader (1 stuk)
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Toepassingen
- Gazon
Reserveonderdelen LMO 3-18 Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop.