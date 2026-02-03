Mobiele buitenreiniger OC 7-18 Handheld Battery Set
De draagbare, accu-middendrukreiniger OC 7-18 Handheld Battery Set, perfect voor mobiel reinigen – dankzij zuigslang, drukregeling en 18V verwisselbare accu.
Voor flexibele reiniging onderweg en thuis is de OC 7-18 Handheld Battery Set de ideale keuze voor het moeiteloos verwijderen van middelzware vervuiling. De handbediende middendrukreiniger kan direct op de tuinslang worden aangesloten of efficiënt water opzuigen uit externe bronnen, zoals regentonnen of jerrycans. De aanzuigslang met waterfilter maakt een bereik tot 5 meter mogelijk. Met de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare accu, die bij de levering is inbegrepen, is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van externe stroom- en wateraansluitingen. Het doordachte, ergonomische ontwerp garandeert een comfortabele bediening, terwijl de 2-traps drukregeling van 11 tot 24 bar een nauwkeurige aanpassing biedt voor gevoelige oppervlakken of om de accuduur te verlengen. Een led-indicatie geeft informatie over de gebruikte modus en de accustatus. De 5-in-1 Multi straal maakt snel schakelen tussen vijf sproeisoorten mogelijk, terwijl de Kärcher sproeiertechnologie zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige materialen. De OC 7-18 is daarom veelzijdig inzetbaar – of het nu gaat om kamperen, na een fietstocht of tuinieren.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reiniging
- Met de meegeleverde aanzuigslang en de verwisselbare Kärcher 18V-accu is schoonmaken onderweg of in huis eenvoudig en mobiel – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen.
- Flexibel inzetbaar voor diverse reinigingstaken, bijvoorbeeld voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, kinderwagens of het reinigen van vlekken in de auto.
- De watertoevoer kan worden verzorgd via een aangesloten tuinslang of via de zuigslang van externe waterbronnen.
Drukregeling met LED-indicatie
- Afhankelijk van de reinigingstaak kun je schakelen tussen Max (24 bar) en eco!Mode¹⁾ (ca. 11 bar). Ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de accuduur te verlengen tot 30 minuten.
- Het ledlampje geeft informatie over de geselecteerde modus en de actuele laadstatus van de accu.
Uitgebreide accessoires
- De Multi lans combineert vijf sproeistanden in één sproeikop, die eenvoudig kan worden aangepast door de sproeikop te draaien.
- De zuigslang maakt het mogelijk om water uit externe waterbronnen te gebruiken, zoals een jerrycan, emmer of beek. Maximale bewegingsvrijheid dankzij de lengte van 5 m.
- De schuimstraal maakt het eenvoudig om reinigingsmiddel gericht aan te brengen voor een nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Effectieve en zachte middelmatige druk
- Dankzij de efficiënte Kärcher sproeiertechnologie en de 5-in-1 Multi Jet reinigt de drukreiniger behoedzaam en bespaart hij water. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- De ideale keuze voor het beschermen van gevoelige onderdelen van fietsen, zoals lagers, keerringen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
- Dankzij het lage gewicht en het ergonomische ontwerp is de middendrukreiniger ook comfortabel om langdurig mee te werken.
- Het compacte ontwerp van het apparaat zorgt voor een klein formaat voor transport en opslag.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|200
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / 14 eco!efficiency-stand: / 30
|Laadtijd accu (min)
|44 / 83
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ In de eco!Mode-stand wordt het waterverbruik met 20% en het energieverbruik met 59% verminderd ten opzichte van de hoogste stand (Max-stand).
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Schuimsproeier
- Adaptor tuinslang 3/4"
- Multi Jet 5-in-1
- Zuigslang
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Auto's
- Jaloezieën/rolluiken