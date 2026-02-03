Voor flexibele reiniging onderweg en thuis is de OC 7-18 Handheld Battery Set de ideale keuze voor het moeiteloos verwijderen van middelzware vervuiling. De handbediende middendrukreiniger kan direct op de tuinslang worden aangesloten of efficiënt water opzuigen uit externe bronnen, zoals regentonnen of jerrycans. De aanzuigslang met waterfilter maakt een bereik tot 5 meter mogelijk. Met de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare accu, die bij de levering is inbegrepen, is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van externe stroom- en wateraansluitingen. Het doordachte, ergonomische ontwerp garandeert een comfortabele bediening, terwijl de 2-traps drukregeling van 11 tot 24 bar een nauwkeurige aanpassing biedt voor gevoelige oppervlakken of om de accuduur te verlengen. Een led-indicatie geeft informatie over de gebruikte modus en de accustatus. De 5-in-1 Multi straal maakt snel schakelen tussen vijf sproeisoorten mogelijk, terwijl de Kärcher sproeiertechnologie zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige materialen. De OC 7-18 is daarom veelzijdig inzetbaar – of het nu gaat om kamperen, na een fietstocht of tuinieren.