Accu takkenschaar TLO Battery 18-32
Snijd takken af met een druk op de knop: de accu-takkenschaar met een hoogwaardig bypass-mes snijdt takken met een diameter van maximaal 3 cm moeiteloos en zonder kracht door.
Takken met een diameter tot 3 cm zijn geen match met de accu-aangedreven takkenschaar van Kärcher. Dankzij het hoogwaardige bypass-mes kun je deze snijden zonder kracht te gebruiken - ongeacht hoe moeilijk ze te bereiken zijn. En je kunt takken verwijderen die vastzitten in de boom met de haak die ook als klem fungeert. Takken knippen was nog nooit zo eenvoudig.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power accuplatformHet apparaat kan worden gevoed door elke 18 V Kärcher accu.
Bypass-mesSnijdt bijzonder nauwkeurig en zonder kracht.
Groot bereikZelfs het bereiken van hogere takken is geen probleem.
Haak werkt als klem
- Dankzij de haak die tevens als klem dient, verwijder je takken die in de boom zijn blijven steken.
Veilig ontgrendelen
- Voorkomt onbedoeld opstarten van de tree lopper
Rubberen handgreep
- Voor maximaal comfort, vooral bij langdurig werken.
Stalen mes met Teflon-coating
- Het hoogwaardige stalen mes zorgt voor een lange levensduur.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|drijfveer
|Borstelmotor
|buitenlengte (cm)
|91
|Snijkracht dood hout (cm)
|2,8
|Snijkracht vers hout (cm)
|3
|Snijkracht (Nm)
|250
|Geluidsniveau (dB(A))
|80
|Materiaal mes
|Staal met Teflon-coating
|Dikte lemmet (mm)
|4,8
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (snedes)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø takken: 3 cm
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
Uitvoering
- Handgreep: Stijf, eenarmig
- Type snijblad: Bypass
- Takhaak
Toepassingen
- Hogere takken
- Takken
