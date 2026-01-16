Accu takkenschaar TLO Battery 18-32

Snijd takken af met een druk op de knop: de accu-takkenschaar met een hoogwaardig bypass-mes snijdt takken met een diameter van maximaal 3 cm moeiteloos en zonder kracht door.

Takken met een diameter tot 3 cm zijn geen match met de accu-aangedreven takkenschaar van Kärcher. Dankzij het hoogwaardige bypass-mes kun je deze snijden zonder kracht te gebruiken - ongeacht hoe moeilijk ze te bereiken zijn. En je kunt takken verwijderen die vastzitten in de boom met de haak die ook als klem fungeert. Takken knippen was nog nooit zo eenvoudig.

Kenmerken en voordelen
Accu takkenschaar TLO Battery 18-32: 18 V Kärcher Battery Power accuplatform
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
Het apparaat kan worden gevoed door elke 18 V Kärcher accu.
Accu takkenschaar TLO Battery 18-32: Bypass-mes
Bypass-mes
Snijdt bijzonder nauwkeurig en zonder kracht.
Accu takkenschaar TLO Battery 18-32: Groot bereik
Groot bereik
Zelfs het bereiken van hogere takken is geen probleem.
Haak werkt als klem
  • Dankzij de haak die tevens als klem dient, verwijder je takken die in de boom zijn blijven steken.
Veilig ontgrendelen
  • Voorkomt onbedoeld opstarten van de tree lopper
Rubberen handgreep
  • Voor maximaal comfort, vooral bij langdurig werken.
Stalen mes met Teflon-coating
  • Het hoogwaardige stalen mes zorgt voor een lange levensduur.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
drijfveer Borstelmotor
buitenlengte (cm) 91
Snijkracht dood hout (cm) 2,8
Snijkracht vers hout (cm) 3
Snijkracht (Nm) 250
Geluidsniveau (dB(A)) 80
Materiaal mes Staal met Teflon-coating
Dikte lemmet (mm) 4,8
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Prestatie per acculading * (snedes) max. 375 (2,5 Ah)
Looptijd per acculading (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø takken: 3 cm

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen

Uitvoering

  • Handgreep: Stijf, eenarmig
  • Type snijblad: Bypass
  • Takhaak
Accu takkenschaar TLO Battery 18-32
Videos
Toepassingen
  • Hogere takken
  • Takken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen TLO Battery 18-32 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.