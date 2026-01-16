Accu heggenschaar HGE 18-50 Battery
Uitgerust met een 180 ° draaibare handgreep en een praktische snoeikam: de HGE 18-50 accu-aangedreven heggenschaar maakt werken comfortabel, veilig en nauwkeurig.
Met de HGE 18-50 accu-aangedreven heggenschaar kan hagen snoeien niet eenvoudiger zijn. Het heeft bijvoorbeeld een 180 ° roterende handgreep en voorkomt daarmee dat je armen en schouders moe worden in verschillende werkposities, zoals bij het maken van verticale zaagsneden. De snoeikam werkt ook als een uiterst nuttige hulp. Het zorgt ervoor dat de gesnoeide takken niet in de haag vallen, maar gemakkelijk over de grond kunnen worden geveegd. Het mes op de accu-heggenschaar is diamantgeslepen, wat zorgt voor extreem nauwkeurige snijresultaten. Het mes heeft ook een geïntegreerde mesbeschermer en een ophangoog. Dit beschermt gebouwen, vloeren en, natuurlijk, het mes zelf, tegen schade - en maakt het mogelijk om het apparaat aan de muur op te hangen om ruimte te besparen. Een extra voordeel van de heggenschaar is de zaagfunctie. Deze kan worden gebruikt om gemakkelijk dikkere takken te knippen. Andere praktische kenmerken: het antiblokkeersysteem voor werken zonder onderbrekingen.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreepDe handgreep kan in meerdere stappen 180 ° worden gedraaid voor een comfortabele werkhouding.
SnoeikamVeegt handig de losse takken die normaal gesproken in de heg blijven hangen op de grond
ZaagfunctieBijzonder praktisch voor heggen met af en toe dikkere takken.
Diamantgeslepen mes
- Het mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Controlebescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met geïntegreerd ophangoog voor praktische opberging aan de muur.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 18 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|50
|Tandafstand (mm)
|22
|Snelheidsregeling
|Nee
|Blade snelheid (snedes/min)
|2700
|Type snijblad
|Gestanst, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Heghoogte: 1 m, eenzijdig snijdend
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mesbeschermer
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: Draaibaar
- Zaagfunctie
- Controlebescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Reserveonderdelen HGE 18-50 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.