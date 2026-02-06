Handheld reiniger KHB 4-18
De draagbare middendrukreiniger maakt schoonmaken eenvoudig. De accu en acculader zijn niet bij de levering inbegrepen.
Reinigen met de handzame middendrukreiniger is eenvoudig en efficiënt. Het praktische, compacte apparaat kan direct worden gebruikt voor tussentijdse reiniging zonder langdurige voorbereiding. Met de zachte platte straal worden tuinmeubelen, speeltoestellen, afvalcontainers en vele andere voorwerpen en oppervlakken in een mum van tijd van vuil bevrijd. Het brede scala aan optioneel verkrijgbare accessoires zoals schuimstraal, wasborstel, zuigslang en 5-in-1-mondstuk maken verdere toepassingen mogelijk. De accu en acculader zijn niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuReal Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk21 bar druk voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging. Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect-mondstukken. Vlakstraalsproeier voor zachte reiniging bij de levering inbegrepen.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerpOptimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit bij het reinigen. Handbediende, accu-aangedreven middendrukreiniger voor tussentijdse reiniging. Met de zuigslang, die apart verkrijgbaar is, ongeacht of er een wateraansluiting aanwezig is.
Accessoires voor een breed scala aan toepassingen
- Voor trappen en kleinere ruimtes: de PS 20-handheld.
- De MJ 24 Handheld verenigt 5 sproeiers in één spuitlans – voor reinigen en bewateren.
- Voor moeilijk toegankelijke plaatsen: de 360 ° -verbinding op de VJ 24-handheld.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|21
|Drukbereik
|Middendruk
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 170
|Looptijd per acculading (min)
|14 (2,5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|292 x 89 x 228
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Spuitlans: Lang
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Bloembakken
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Fietsen
- Schuttingen
- Tuinspeelgoed
