Accu telescopische heggenschaar PHG 2-18
De lichtgewicht accu-aangedreven telescopische heggenschaar PHG 2-18 maakt het snoeien van hoge heggen gemakkelijk. Uitgerust met een snijlengte van 45 cm, een snoeikam en een verstelbare heggenschaarkop.
Breng je tuin weer in vorm zonder ladder – moeiteloos en comfortabel met de 18 volt accu-aangedreven telescopische heggenschaar PHG 2-18. De traploos verstelbare telescoopsteel bereikt hoogtes tot circa 2,80 meter, terwijl de heggenschaarkop, uitgerust met een snijlengte van 45 centimeter, in 6 standen verstelbaar is. Het lage gewicht en de verstelbare schouderriem, die zorgt voor extra ondersteuning en een optimale gewichtsverdeling, maken zelfs langdurige werkzaamheden comfortabel. Dankzij de geïntegreerde zaagfunctie aan de voorzijde van het mes zijn zelfs dikkere takken geen probleem meer. De geleidekap beschermt gebouwen en het mes tegen mogelijke beschadigingen, en na het werk zorgt de eenvoudig te bevestigen meskap voor een veilige opslag. Handig is ook de snoeikam, die de afgesneden takken direct naar de grond transporteert.Voor eenvoudig transport en minimale opslagruimte in de schuur of garage kan de steel van de heggenschaar ook zonder gereedschap worden gedemonteerd.
Kenmerken en voordelen
Comfortabel telescopischTraploze instelling en aanpassing van de werkhoogte afhankelijk van lichaamslengte en behoefte. Maakt het mogelijk om heggen bovenaan te snoeien tot een hoogte van 2,80 m.
Verstelbare snoeikopDankzij de 6 verstelbare standen van de heggenschaarkop is de heggenschaar binnen een bereik van 125° verstelbaar voor elke werksituatie.
SnoeikamVeegt handig de losse takken die normaal gesproken in de heg blijven hangen op de grond
Zaagfunctie
- Bijzonder praktisch voor heggen met af en toe dikkere takken.
Schoudergordel
- De optimale gewichtsverdeling om de armen van de gebruiker te ontlasten tijdens lange klussen.
Diamantgeslepen mes
- Het mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Controlebescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
Mesbeschermer
- Eenvoudig te bevestigen om de heggenschaar veilig te vervoeren naar waar hij nodig is en om hem na gebruik veilig op te bergen.
- Het heggenschaarhulpstuk kan op de beschermkap van het mes worden bevestigd voor transport of opslag.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Het apparaat kan worden gevoed door elke 18 V Kärcher accu.
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Hoek snoeikop (°)
|125
|Type snijblad
|Lasergesneden, diamantgeslepen
|Blade snelheid (snedes/min)
|2300
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2090 x 89 x 200
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mesbeschermer
- Snoeikam
- Schoudergordel
Uitvoering
- Zaagfunctie
- Controlebescherming
Reserveonderdelen PHG 2-18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.