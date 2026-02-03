Mobiele buitenreiniger OC 6-18 Premium
Mobiele draadloze middeldrukreiniger voor snelle reiniging zonder stroom of wateraansluiting. Werkt op 18V accu (los verkrijgbaar) en compatibel met de Home & Garden app.
Compact, mobiel en onafhankelijk van een stroom- of wateraansluiting - de snoerloze hogedrukreiniger OC 6-18 Premium is ideaal voor een snelle tussentijdse schoonmaakbeurt onderweg of rondom het huis. De zachte vlakstraalsproeier verwijdert snel vervelend vuil van fietsen, kampeer- of tuinmeubilair, speelgoed en nog veel meer. De watertrolley met een inhoud van 12 liter en uitschuifbare telescoopsteel dient als mobiele basis voor de snoerloze hogedrukreiniger. Als er een wateraansluiting beschikbaar is, kan het apparaat ook zonder tank worden gebruikt. Water uit putten, emmers of natuurlijke waterlichamen kan worden gebruikt met een apart verkrijgbare zuigslang. Het drukpistool en de vlakstraalsproeier kunnen aan de tank worden bevestigd voor transport. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt de OC 6-18 Premium nog veelzijdiger: een schuimsproeier of een wasborstel zijn bijvoorbeeld apart verkrijgbaar. De verwisselbare accu (niet meegeleverd) kan worden gebruikt in alle accu-toestellen van het 18 V Kärcher Battery Power platform. Het LCD-display van de accu toont de resterende capaciteit met behulp van Real Time Technology. Met Home & Garden app voor praktische tips over hetapparaat en het gebruik ervan.
Kenmerken en voordelen
Zelfvoorzienend en mobiel schoonmaken
- De watertrolley van 12 liter maakt zelfstandig schoonmaken onderweg mogelijk. Het water is voldoende voor 3 tot 5 sterk vervuilde fietsen of meerdere voorwerpen zoals tuin-/kampeerstoelen.
- De tank is via elke kraan te vullen en is lekvrij dankzij de schroefdop.
- Onafhankelijk van de stroomvoorziening dankzij accutechnologie (accu apart verkrijgbaar).
Optimale mobiliteit dankzij de wielen en ergonomische handgreephoogte.
- De aluminium telescopische handgreep kan voor transport worden uitgetrokken en naar achteren worden geschoven voor opslag.
- Grote wielen voor veilig en comfortabel transport op ruw terrein of tuinpaden.
Praktische toebehorenhouder op de machine
- De slang, het spuitpistool en de spuitlans kunnen ruimtebesparend eenvoudig en veilig op het apparaat worden opgeborgen.
- Het accessoirevak aan de achterkant van de watertrolley biedt ruimte voor extra accessoires.
- Alle accessoires altijd bij de hand, ook als je onderweg bent.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
- Tot 24 bar waterdruk voor efficiënte en grondige reiniging.
- Reinigt zelfs gevoelige oppervlakken veilig en betrouwbaar.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare accu (niet standaard meegeleverd)
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Kleur
|Grijs
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
- Adaptor tuinslang 3/4"
- Wielen
- Telescoopgreep
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 12 l
- Slangtype: Flexibele middendrukslang
- drukpistool: Middendrukpistool
- Spuitlans: Kort en lang
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Bloembakken
- Rims
- Vuilbakken
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinspeelgoed
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen OC 6-18 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.